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Футбол Спорт

Тольяттинский "Акрон" впервые оказался в полуфинале Кубка России

ЖИГУЛЕВСК. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 марта, в Жигулевске на стадионе "Кристалл" прошел футбольный матч в рамках ¼ финала Пути регионов Кубка России. Сражались тольяттинский "Акрон" и московский "Локомотив". "Акрон" впервые дошел до этого этапа турнира, обыграв "Локомотив".

Основное время игры закончилось со счетом - 1:1. Затем в серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева - 7:6.

"Акрон" - единственная команда Первой лиги, которая осталась в розыгрыше Кубка России.

Главный тренер тольяттинского клуба Евгений Калешин отметил, что рад победе молодого клуба: "Сегодня мы увидели два разных тайма. В первом — без анализов, просто впечатления, очень хорошо играли и заслуженно победили. Второй тайм не смогли держать такой уровень, соперник отыгрался и мог еще забить. Но мы воспользовались возможностью и склонили чашу весов на свою сторону. Очень рады победе".

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