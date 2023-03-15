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В Самаре задержали гендиректора Центра администрирования управления муниципальной собственностью

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении самарского чиновника. Он занимал должность начальника отдела технического обеспечения муниципального бюджетного учреждения Самары "ЦАУМС" (Центр администрирования управления муниципальной собственностью). Мужчину подозревают в получении взяток.

По версии следствия, с 2017 по 2019 г. подозреваемый получил взятку на общую сумму более 415 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство по службе. Он создавал видимость исполнения работником учреждения трудовых обязанностей и скрывал фактически отработанное время.

Подозреваемого задержали сотрудники ГУ МВД по Самарской области. По информации Волга Ньюс, речь идет про Дмитрия Легошина. На сегодня он уже занимает должность генерального директора "ЦАУМС".

"Муниципальное бюджетное учреждение "Центр администрирования управления муниципальной собственностью" создано в целях оказания следующих вопросов местного значения: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с законодательством; организация строительства и содержания муниципального фонда", — указано на сайте организации.

Ответственным за противодействие коррупции в "ЦАУМС" назначена Виктория Пигарева. Полномочия учредителя осуществляет департамент управления имуществом. Напомним, ранее два чиновника этого департамента предстали перед судом за махинации с квартирами для сирот.

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