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ВТБ профинансировал проекты "Фабрики проектного финансирования" на 500 млрд рублей

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С момента запуска "Фабрики проектного финансирования" (ФПФ) ВЭБ.РФ в 2018 году общий лимит кредитных сделок для финансирования инвестиционных проектов, закрытых в рамках программы с участием ВТБ, достиг 500 млрд руб.

Потенциал увеличения присутствия ВТБ в реализации новых инвестиционных проектов в рамках программы ФПФ совместно с ВЭБ.РФ составляет свыше 1 трлн руб.

ВТБ активно участвует в развитии ключевых отраслей экономики России, модернизации производств, создании новых рабочих мест. Среди наиболее привлекательных в числе других ВТБ видит проекты в области газохимии, горнорудной промышленности, инфраструктурных проектов.

"ВТБ со своей стороны нацелен на увеличение объемов инвестиций в инфраструктурные проекты, выстраивании новых региональных производственных кластеров за счет предоставления финансирования в рамках Фабрики проектного финансирования. Важно, что реализуемые проекты дают мультипликативный эффект для развития целых отраслей и регионов. Потенциально пул новых проектов в нескольких регионах России только в газохимии составляет более 300 млрд рублей, в горнорудной промышленности на новых перспективных месторождениях — более 500 млрд руб. ВТБ наблюдает очень серьезный интерес со стороны партнеров банка по наращиванию мощностей в этих отраслях. Перспективным выглядит и направление финансирования новых транспортных коридоров, в том числе Восточного полигона и коридора "Север-Юг", — отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

Фабрика проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ, работает с 2018 года. ВЭБ.РФ отбирает проекты, выступает кредитным управляющим и хеджирует риски. По этой программе одобрено уже 34 заявки для реализации масштабных инвестиционных проектов общей стоимостью 1,9 трлн рублей. В настоящее время в проработке находится более 30 проектов общей стоимостью 3 трлн рублей. В рамках программы могут финансироваться проекты из приоритетных отраслей. Они должны соответствовать следующим критериям: минимальная стоимость — 3 млрд рублей, срок финансирования — до 20 лет, минимальная доля участия инициатора проекта — 15%.

Использование механизма ФПФ позволяет финансировать социально-значимые проекты по всей стране, включая Красноярский, Хабаровский, Приморский края, Чукотский, Ненецкий автономные округи, Якутию, Кабардино-Балкарию.

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