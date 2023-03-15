Творческими проектами самарского Драмтеатра будет руководить худрук питерского театра "На Литейном" Сергей Морозов

Сергей Морозов официально назначен на должность заместителя директора Самарского академического театра драмы им. Горького по творческим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Морозов займется формированием репертуарной политики самарской драмы, развитием гастрольно-фестивальной деятельности и координацией различных проектов. Он планирует расширить круг приглашаемых режиссеров, увеличить количество премьер, усилить программу экспериментальной сцены театра, сделать регулярными встречи с театральными критиками, мастер-классы и тренинги для артистов по различным направлениям актерской техники. Он считает, что труппа должна постоянно находиться в творческом поиске, каждый артист хотя бы раз в сезон должен входить в репетиционный процесс премьерного спектакля. В планы заместителя директора по реализации творческих проектов входит изменение подхода к продвижению театра и расширению зрительской аудитории.

Сергей Морозов планирует выпуск четырех премьерных спектаклей в сезон на Большой сцене и три постановки на малой, экспериментальной сцене разного возрастного ценза, как он сам выразился, от 0+ до 100+.

Напомним, что Сергей Морозов стал режиссером спектакля "Фредерик, или Бульвар преступлений", премьера которого в САТД им. М. Горького состоялась 27, 28 и 29 января. Спектакль поставлен к бенефису заслуженного артиста России, лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска" Владимира Гальченко, который сыграл главную роль — артиста Фредерика Леметра. Изначально режиссером спектакля был художественный руководитель самарского драмтеатра Валерий Гришко, скончавшийся после продолжительной болезни 12 мая 2022 года. После его смерти Владимир Гальченко обратился к Сергею Морозову с просьбой продолжить работу над спектаклем по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта.

До этого Сергей Морозов был частым гостем фестиваля "Волжские театральные сезоны". Он был знаком с Петром Монастырским, Вячеславом Гвоздковым и Валерием Гришко. Между театрами Самары и Санкт-Петербурга подписано соглашение о партнерстве и взаимодействии. Сергей Анатольевич будет соединять деятельность на берегах Невы и Волги. Учитывая прошлые и настоящие связи двух городов и двух театров, можно уверенно сказать, что самарского зрителя ждет много интересных проектов и ярких премьер.

Сергей Филиппов, директор САТД им. М. Горького: "В процессе работы над спектаклем "Фредерик, или Бульвар преступлений", режиссером которого стал Сергей Морозов, стало понятно, что у него с труппой нашего театра сложились профессиональные, доверительные, и по-настоящему содержательные взаимоотношения. После обсуждения с министром культуры Самарской области Ириной Калягиной, мы предложили Сергею Морозову должность, в обязанности которой входит творческое развитие театра. В ведении заместителя директора по координации и реализации творческих проектов находятся главный режиссер и вся творческая труппа".

Сергей Морозов: "Театр не должен скрывать, что он театр, очень важная институция современного общества. Нынешнее время выявило жажду аудитории в диалоге. И этот диалог со зрителем должен развиваться во многих направлениях: интеллектуальном, зрелищном, порой остро социальном звучании спектакля, — в соответствии с сегодняшним пульсом времени. Это касается как способа существования актера, постановочных технологий, так и инструментов продвижения спектакля. Я за очень искренний разговор со зрителем и считаю, что театр несет ответственность за человека, который пришел в зал".