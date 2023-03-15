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Футбол Спорт

Восемь проектов Самарской области прошли в межрегиональный этап конкурса "Россия - футбольная страна!"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса "Россия - футбольная страна!" отобрано 274 проекта по развитию массового футбола, восемь из них представляют Самарскую область.

Напомним, с 10 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года Российский футбольный союз при поддержке Министерства спорта Российской Федерации проводит третий сезон Всероссийского смотра-конкурса "Россия - футбольная страна!", направленного на поиск и поощрение лучших проектов массового футбола в регионах.

К настоящему времени завершен региональный этап конкурса. В ходе отбора 74 региональные комиссии оценили представителей своих регионов из 462 проектов-участников. Всего в конкурсе восемь номинаций: лучший массовый проект в футболе, лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лучший проект для женщин, лучшая любительская лига, лучший любительский клуб, лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола, лучшая футбольная инициатива, лучшая инициатива движения болельщиков.

Подробнее ознакомиться с результатами регионального этапа можно на сайте РФС (rfs.ru).

Победители конкурса в каждой номинации получат по 350 тыс. руб., за второе место - 250 тысяч, за третье - 200 тыс. рублей. Общий призовой фонд для победителей и призеров третьего сезона увеличен по сравнению с конкурсом прошлого года.

"Футбол в Самарской области является самым популярным и массовым видом спорта, доступным всем возрастным категориям населения. В нашем регионе особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Сегодня благодаря правительству Самарской области и личному вниманию губернатора региона Дмитрия Азарова активно ведется строительство полноразмерного футбольного манежа около стадиона "Солидарность Самара Арена" в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Это будет первый подобный объект в Самарской области", - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Напомним, в прошлом году победителем конкурса в номинации "Лучший проект для женщин и девочек" стал футбольный проект Самарского государственного социально-педагогического университета.

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