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Геннадий Котельников выступил с докладом на заседании Ассоциации законодателей ПФО

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 марта, в Ижевске состоялось заседание Ассоциации законодательных органов субъектов РФ Приволжского федерального округа, в котором принял участие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

В рамках пленарного заседания Ассоциации председатели законодательных собраний регионов ПФО обсудили вопросы о бесплатной юридической помощи и о подготовке кадров для высокотехнологичных производств на базе взаимодействия образовательных организаций и промышленных предприятий.

"Бесплатная юридическая помощь, как правило, направлена на обеспечение прав и законных интересов социально незащищенных категорий граждан. С 2022 года большинство регионов предусмотрели такую поддержку для участников СВО и членов их семей. Принимаемые меры должны способствовать повышению уровня доверия к органам власти и, конечно, улучшению жизни людей" - подчеркнул полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Геннадий Котельников представил на заседании подробный доклад по вопросу "О применении федерального и регионального законодательства о бесплатной юридической помощи. Развитие системы правового просвещения граждан на территории регионов ПФО".

Напомним, Самарская область стала одним из первых регионов страны, где начала развиваться система оказания бесплатной юридической помощи. Это произошло ровно 20 лет назад - в 2003 году. В соответствии с законом Самарской области, который постоянно совершенствуется и дополняется, сейчас в регионе предусмотрены гарантии бесплатной юридической помощи для 23 категорий граждан.
Бесплатная помощь оказывается как государственными структурами - это 14 подразделений Государственного юридического бюро; так и общественными организациями, например, Самарским отделением "Ассоциации юристов России".

Минюст России разработал проект федерального закона, который предусматривает обязательное создание государственного юридического бюро в каждом субъекте в срок до 1 января 2024 года. Президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал это предложение.

Как рассказал спикер Самарской губернской думы, в регионе также создана уникальная "База знаний Самарской области" - интернет-площадка, разработанная по инициативе регионального парламента, где люди могут получить необходимую правовую информацию в доступной форме.

"Особенно важно сейчас оказать помощь (в том числе и юридическую) людям, приехавшим из районов военных действий. Знание законов и понимание своих прав - очень важная составная часть благополучия людей, проживающих в регионе", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Игорь Комаров оценил положительный опыт региона и большую работу, которая ведется областным парламентом для популяризации правового просвещения и развития бесплатной юридической помощи.  
С докладом по вопросу о подготовке квалифицированных кадров для высокотехнологичных производств на базе взаимодействия образовательных организаций и промышленных предприятий выступил председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев.

Также в рамках мероприятий Ассоциации руководители законодательных органов государственной власти субъектов РФ в ПФО посетили несколько объектов, в том числе АО "Концерн Калашникова", где увидели конструкторско-технологический центр и осмотрели производственные площадки.

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