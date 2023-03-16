В Самарском филиале "Т Плюс" началась ремонтная кампания

На предприятиях Самарского филиала ПАО "Т Плюс" началась плановая подготовка к следующему отопительному периоду. Уже начался капитальный ремонт двух энергетических котлов суммарной производительностью 290 тонн пара в час на Самарской ГРЭС и Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В целом в рамках подготовки к следующему сезону энергокомпания выполнит капитальный и средний ремонт пяти турбоагрегатов и четырех газовых турбин общей мощностью 776 МВт, а также восьми котлоагрегатов производительностью 2280 тонн пара в час. На сегодняшний день график ремонтной кампании выполняется без отклонений.

Наиболее масштабные работы на генерирующем оборудовании запланированы на Самарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, ТЭЦ ВАЗа и Сызранской ТЭЦ. В частности, на ТЭЦ Волжского автозавода будут заменены рабочие лопатки 8, 9, 14 ступеней турбоагрегата № 9, а на Сызранской ТЭЦ отремонтируют две газотурбинные установки с проведением инспекции трактов горячего газа.