В Самарском филиале "Т Плюс" началась ремонтная кампания

На предприятиях Самарского филиала ПАО "Т Плюс" началась плановая подготовка к следующему отопительному периоду. Уже начался капитальный ремонт двух энергетических котлов суммарной производительностью 290 тонн пара в час на Самарской ГРЭС и Новокуйбышевской ТЭЦ-1. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В целом в рамках подготовки к следующему сезону энергокомпания выполнит капитальный и средний ремонт пяти турбоагрегатов и четырех газовых турбин общей мощностью 776 МВт, а также восьми котлоагрегатов производительностью 2280 тонн пара в час. На сегодняшний день график ремонтной кампании выполняется без отклонений.
Наиболее масштабные работы на генерирующем оборудовании запланированы на Самарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, ТЭЦ ВАЗа и Сызранской ТЭЦ. В частности, на ТЭЦ Волжского автозавода будут заменены рабочие лопатки 8, 9, 14 ступеней турбоагрегата № 9, а на Сызранской ТЭЦ отремонтируют две газотурбинные установки с проведением инспекции трактов горячего газа.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!