Самарские и нижегородские депутаты обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

Делегация Законодательного собрания Нижегородской области под руководством Евгения Люлина прибыла в Самарскую область, чтобы обсудить с коллегами вопросы развития межпарламентского сотрудничества.

В работе приняли участие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, заместитель председателя думы Александр Милеев, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Отметим, что Самарская губернская дума признана одним из самых активных региональных парламентов. Этот факт подтверждает как статистика принятых Государственной Думой федеральных законодательных инициатив самарских депутатов, так и лидирующие позиции в общероссийских конкурсах.

В 2022 году по итогам мониторинга Фонда развития городского самоуправления самарский парламент возглавил рейтинг открытости работы среди всех региональных законодательных органов власти в России - "Парламент на ладони". Интернет-сайт Самарской губернской думы уже в пятый раз признан лучшим в конкурсе сайтов законодательных собраний, который ежегодно проводит Совет Федерации.

В 2022 году областным парламентом принято 128 региональных законов, каждый десятый из них - базовый, устанавливающий новое правовое регулирование. Работать в интересах людей - это главное в деятельности каждого депутата, считает спикер областного парламента.

Обсуждая с делегацией Законодательного Собрания Нижегородской области развитие межпарламентского сотрудничества, Геннадий Котельников отметил, что обмен опытом законотворческой работы очень важен.

"Ассоциация законодательных органов власти субъектов Приволжского федерального округа была создана более 20 лет назад. Именно эта площадка объединяет депутатский корпус всего нашего округа, даёт возможность обсудить самые значимые и резонансные темы, обменяться лучшими правовыми практиками. Буквально вчера я докладывал коллегам, участникам заседания Ассоциации, об опыте Самарской области и других регионов округа по внедрению системы оказания бесплатной юридической помощи, о правовом просвещении. Наш регион - в числе лидеров, у нас действует 14 подразделений Государственного юридического бюро, наш региональный закон предоставляет право на правовую поддержку 23 категориям граждан. Такая ситуация - далеко не во всех российских субъектах. Создание госюрбюро в каждом регионе - это не только веление времени, но и прямое указание Президента страны. И я рад, что опыт работы Самарской области в этом направлении оказался востребованным. Быстро и грамотно доводить информацию до людей - это сегодня самое важное", - отметил спикер Самарской губернской думы.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин является координатором Ассоциации законодательных органов власти субъектов Приволжского федерального округа.

"Наше взаимодействие помогает нам обмениваться опытом, быстро и эффективно применять его у себя на практике. Мы вырабатываем конструктивные предложения в адрес федеральных органов власти, Правительства России, Государственной Думы. Это - не просто голос одного региона, это - мощная государственная сила. А Самарская губернская дума - это один из флагманов законодательной деятельности в нашем округе. В своем выступлении на заседании Ассоциации Геннадий Петрович Котельников подробно рассказал об опыте работы по оказанию бесплатной юридической помощи жителям Самарской области и развитию правового просвещения населения. И мы, через сравнение и анализ проведенной работы, увидели немало проблем в этом деле в своих регионах. Самарский опыт очень помог нам, мы взяли его на вооружение и приняли совместное решение с предложениями по улучшению данной работы в адрес исполнительных и законодательных органов власти федерального уровня. Это - самый свежий и конкретный пример эффективности нашей совместной деятельности", - подчеркнул Евгений Люлин.

Для участников делегации нижегородского заксобрания провели экскурсию по зданию регионального парламента, гости ознакомились организацией работы Думы, с историей становления законодательной власти Самарской области.