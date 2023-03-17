Фиксированные страховые взносы или авансовые платежи без уведомлений теперь доступны через сервис "Уплата налогов и пошлин"

В сервисе "Уплата налогов и пошлин" появились новые функции: "Уплата фиксированных страховых взносов" и "Уплата авансов вместо подачи уведомления". Об этом сообщает пресс-служба УФНС.

После обновления сервиса можно досрочно уплатить фиксированные страховые взносы для уменьшения налога по УСН или ПСН, эта возможность появилась в 1 квартале 2023 года. При этом сервис автоматически вставляет правильные платежные реквизиты.

Новый способ исключит необходимость подавать заявление по ст. 78 НК РФ о направлении суммы единого налогового платежа в счет будущих платежей. При этом важно, чтобы к моменту наступления срока уплаты страховых взносов сальдо ЕНС было положительным.

Также с помощью обновленного сервиса можно внести очередной авансовый платеж, не сдавая уведомление о его начислении. Это предусмотренная законодательством возможность заплатить в 2023 году аванс "как раньше", не заполняя и не направляя дополнительных документов в налоговые органы. Сервис и автоматизированная система ФНС примут платеж, на его основе сформируют начисления и направят суммы в нужный бюджет.