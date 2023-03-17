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Суды Происшествия

Вступил в силу приговор Анне Рузанкиной, уронившей дочь с балкона

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 марта, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы на приговор Самарского облсуда, вынесенный Анне Рузанкиной за убийство дочери. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, 8 июня 2021 г. в квартире на ул. 3-й Проезд, 50б женщина пьяная женщина разозлилась на поведение ребенка, вывела девочку на балкон и свесила за окно. В результате дочь упала с шестого этажа и погибла.

13 октября 2022 г. Самарский областной суд приговорил Рузанкину к 18 годам колонии общего режима и году ограничения свободы.

В апелляции адвокат женщины просила изменить горе-матери статью обвинения с п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") на ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Сама осужденная и ее мать, выступавшая потерпевшей, просили смягчить приговор.

В итоге апелляционный суд оставил приговор Самарского областного суда без изменений, теперь он считается вступившим в силу. У сторон есть право обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции.

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Последние комментарии

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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