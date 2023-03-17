Вступил в силу приговор Анне Рузанкиной, уронившей дочь с балкона

В пятницу, 17 марта, Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы на приговор Самарского облсуда, вынесенный Анне Рузанкиной за убийство дочери. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 8 июня 2021 г. в квартире на ул. 3-й Проезд, 50б женщина пьяная женщина разозлилась на поведение ребенка, вывела девочку на балкон и свесила за окно. В результате дочь упала с шестого этажа и погибла.

13 октября 2022 г. Самарский областной суд приговорил Рузанкину к 18 годам колонии общего режима и году ограничения свободы.

В апелляции адвокат женщины просила изменить горе-матери статью обвинения с п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") на ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Сама осужденная и ее мать, выступавшая потерпевшей, просили смягчить приговор.

В итоге апелляционный суд оставил приговор Самарского областного суда без изменений, теперь он считается вступившим в силу. У сторон есть право обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции.