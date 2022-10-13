Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

В четверг, 13 октября, Самарский областной суд вынес приговор 24-летней Анне Рузанкиной, которую обвиняли в убийстве своей трехлетней дочери.

Напомним, 8 июня 2021 г. в квартире на ул. 3-й Проезд, 50б женщина была пьяна и разозлилась на повеление ребенка. Она вывела девочку на балкон и свесила за окно. В результате дочь упала с шестого этажа и погибла.

Позже также выяснилось, что обвиняемая надолго оставляла ребенка одну в запертой квартире без еды.

Суд признал женщину виновной в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 18 годам заключения в колонии строгого режима и к году ограничения свободы.