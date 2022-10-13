Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

В четверг, 13 октября, Самарский областной суд вынес приговор 24-летней Анне Рузанкиной, которую обвиняли в убийстве своей трехлетней дочери.
Напомним, 8 июня 2021 г. в квартире на ул. 3-й Проезд, 50б женщина была пьяна и разозлилась на повеление ребенка. Она вывела девочку на балкон и свесила за окно. В результате дочь упала с шестого этажа и погибла.
Позже также выяснилось, что обвиняемая надолго оставляла ребенка одну в запертой квартире без еды.
Суд признал женщину виновной в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 18 годам заключения в колонии строгого режима и к году ограничения свободы.
Последние комментарии
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц