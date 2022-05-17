Суд назначил психиатрическую экспертизу самарчанке, уронившей дочь с шестого этажа

В понедельник, 16 мая, Самарский областной суд назначил психиатрическую экспертизу 24-летней женщине, обвиняемой в убийстве своей трехлетней дочери и неисполнении родительских обязанностей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, по версии следствия, 8 июня 2021 г. в квартире на ул. 3-й Проезд, 50б пьяной матери не понравилось поведение трехлетней дочери. Она вывела ребенка на балкон и свесила за окно. В результате девочка упала с шестого этажа и погибла.
Во время следствия выяснилось, что обвиняемая надолго оставляла дочь одну в запертой квартире без еды.
Обвиняемая уже предстала перед Самарским областным судом. 18 апреля адвокат обвиняемой ходатайствовал о проведении психиатрической экспертизы. Из-за этого заседание отложили для сбора медицинских документов.
16 мая суд рассмотрел поступившие документы и удовлетворил ходатайство адвоката. Подсудимой назначили психиатрическую экспертизу. Следующее заседание состоится после получения результатов. Предварительно оно назначено на 24 июня.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.