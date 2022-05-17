Суд назначил психиатрическую экспертизу самарчанке, уронившей дочь с шестого этажа

В понедельник, 16 мая, Самарский областной суд назначил психиатрическую экспертизу 24-летней женщине, обвиняемой в убийстве своей трехлетней дочери и неисполнении родительских обязанностей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 8 июня 2021 г. в квартире на ул. 3-й Проезд, 50б пьяной матери не понравилось поведение трехлетней дочери. Она вывела ребенка на балкон и свесила за окно. В результате девочка упала с шестого этажа и погибла.

Во время следствия выяснилось, что обвиняемая надолго оставляла дочь одну в запертой квартире без еды.

Обвиняемая уже предстала перед Самарским областным судом. 18 апреля адвокат обвиняемой ходатайствовал о проведении психиатрической экспертизы. Из-за этого заседание отложили для сбора медицинских документов.

16 мая суд рассмотрел поступившие документы и удовлетворил ходатайство адвоката. Подсудимой назначили психиатрическую экспертизу. Следующее заседание состоится после получения результатов. Предварительно оно назначено на 24 июня.