Счетная палата обнаружила множество нарушений в работе самарского "Ритуала"

Контрольно-счетная палата Самары проверила, насколько эффективно использовались средства городской казны, выделенные на финансирование МКУ "Ритуал". Во время проверки, охватившей 2020–2022 годы, выявили множество нарушений.

Выяснилось, что МКУ "Ритуал" нарушало требования Правил установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) и использования земельных участков, расположенных в границах СЗЗ. В частности, не были разработаны проекты по установлению СЗЗ 18 муниципальных общественных кладбищ, а также не внесены сведения в ЕГРН о границах зон.

В нарушение ФЗ "О погребении и похоронном деле" на кладбищах "Центральное" и "Спасское", производились захоронения при отсутствии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

По результатам выборочного осмотра семи кладбищ было установлено, что нарушены условия контракта, который МКУ заключило на выполнение работ по текущему содержанию мест захоронения на общественных муниципальных кладбищах в 2020–2022 годах (уборка мусора, бесхозных надгробных сооружений, покос территории кладбищ).

"При выполнении работ по текущему ремонту мемориальных объектов с элементами благоустройства, расположенных на территории историко-мемориального кладбища "Городское" установлено отсутствие части муниципального имущества (металлоконструкции), демонтированного в ходе осуществления ремонта", — отмечается в сообщении.

Кроме того, проверка показала, что вопреки региональному закону "О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области" на "Рубежном" кладбище был допущен случай семейного захоронения с превышением установленного единого максимального размера участка земли.

Также обнаружилось, что "Ритуал" не проводил госрегистрацию прав управления на некоторые нежилые помещения и т. д.

"В бюджетной смете МКУ "Ритуал" не предусмотрены расходы на капитальный и текущий ремонт помещений, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, что не обеспечивает его сохранность и техническую эксплуатацию в соответствии с правилами и нормами; в нарушение требований федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Непроизведенные активы", в бухгалтерской отчетности МКУ не была раскрыта информация о земельных участках по договорам безвозмездного пользования земельными участками, подлежащих учету на забалансовых счетах", — сообщили в КСП Самары.

Информация о результатах проверки направлена руководителю МКУ "Ритуал", руководителям двух городских департаментов (управления имуществом и экономического развития, инвестиций и торговли), главе Самары и в гордуму.