Счетная палата обнаружила множество нарушений в работе самарского "Ритуала"

Контрольно-счетная палата Самары проверила, насколько эффективно использовались средства городской казны, выделенные на финансирование МКУ "Ритуал". Во время проверки, охватившей 2020–2022 годы, выявили множество нарушений.
Выяснилось, что МКУ "Ритуал" нарушало требования Правил установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) и использования земельных участков, расположенных в границах СЗЗ. В частности, не были разработаны проекты по установлению СЗЗ 18 муниципальных общественных кладбищ, а также не внесены сведения в ЕГРН о границах зон.
В нарушение ФЗ "О погребении и похоронном деле" на кладбищах "Центральное" и "Спасское", производились захоронения при отсутствии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.
По результатам выборочного осмотра семи кладбищ было установлено, что нарушены условия контракта, который МКУ заключило на выполнение работ по текущему содержанию мест захоронения на общественных муниципальных кладбищах в 2020–2022 годах (уборка мусора, бесхозных надгробных сооружений, покос территории кладбищ).
"При выполнении работ по текущему ремонту мемориальных объектов с элементами благоустройства, расположенных на территории историко-мемориального кладбища "Городское" установлено отсутствие части муниципального имущества (металлоконструкции), демонтированного в ходе осуществления ремонта", — отмечается в сообщении.
Кроме того, проверка показала, что вопреки региональному закону "О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области" на "Рубежном" кладбище был допущен случай семейного захоронения с превышением установленного единого максимального размера участка земли.
Также обнаружилось, что "Ритуал" не проводил госрегистрацию прав управления на некоторые нежилые помещения и т. д.
"В бюджетной смете МКУ "Ритуал" не предусмотрены расходы на капитальный и текущий ремонт помещений, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, что не обеспечивает его сохранность и техническую эксплуатацию в соответствии с правилами и нормами; в нарушение требований федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Непроизведенные активы", в бухгалтерской отчетности МКУ не была раскрыта информация о земельных участках по договорам безвозмездного пользования земельными участками, подлежащих учету на забалансовых счетах", — сообщили в КСП Самары.
Информация о результатах проверки направлена руководителю МКУ "Ритуал", руководителям двух городских департаментов (управления имуществом и экономического развития, инвестиций и торговли), главе Самары и в гордуму.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.