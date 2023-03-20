Итоги недели: инфраструктурные проекты и годовщина Крымской весны

Самарский опыт по реализации крупных проектов намерены перенимать власти других регионов, входящих в Приволжский федеральный округ.

На этой неделе губернаторы съехались в Самару на Совет ПФО. Главная тема — как улучшать деловой климат и поддерживать инвестиционную активность. За последние пять лет в нашей губернии запущен 101 инвестиционный проект, создано около 50 тысяч рабочих мест. Соседям есть что подсмотреть не только насчет создания условий для бизнеса, но и насчет инфраструктурных проектов.

Станцию метро "Театральная" в областной столице строят на средства бюджетного инфраструктурного кредита. О запуске такой меры поддержки регионов президент Владимир Путин объявил в 2021 году, и Самарская область не преминула воспользоваться возможностью, чтобы завершить первую линию подземки.

На федеральные средства — более 10 млрд рублей — прокладывают метро, а на региональные —расселяют горожан из зоны строительства. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова было изменено областное законодательство, чтобы люди получили достаточные суммы и смогли купить новое жилье. Каждую ситуацию рассматривают индивидуально. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, посетивший на днях стройку, отметил, что это совершенно верный подход.

Практически завершено возведение второго корпуса областной детской инфекционной больницы в Самаре. Уникальный коллектив медиков давно ждал, когда сможет работать в самых современных условиях, — осталось немного. Корпус уже оснастили оборудованием, пациентов начнут принимать 1 июля. Мощность больницы возрастет практически вдвое: к 120 имеющимся койкам добавят еще 100. По части "прокачки" системы здравоохранения регион показывает очень хорошие результаты. За последние пять лет у нас построили 110 новых объектов — больниц, амбулаторий, поликлиник, фельдшерских пунктов, офисов врачей общей практики.

Вклад в общественное здоровье — это еще и строительство спортобъектов. Площадки для уличных тренировок, игровые поля, ФОКи возводят по всему региону. Из крупных на очереди — футбольный манеж возле стадиона "Солидарность Самара Арена". Там в наилучших условиях смогут тренироваться в том числе ребята из академии "Крыльев Советов". А значит, основная команда будет активнее пополняться местными игроками. Спортивный характер той части Самары в перспективе "разбавят" межвузовским кампусом. Его предварительный проект Дмитрий Азаров уже защитил на федеральном уровне. На первом этапе планируется создать кампус IT-направления на 5 000 мест. Дальнейшее расширение позволит проживать на этой территории еще 3 000 студентов. Строительство кампуса планируется вести в рамках государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов и средств федерального бюджета.

Среди заметных событий общественного характера — празднование годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Впрочем, только празднованием не обошлись. Например, в Самаре практическим дополнением к концерту на площади Славы стала работа по плетению маскировочных сетей. Любой желающий мог приложить руку к этому делу. Почти 80% населения Самарской области в том или ином виде оказывает поддержку новым регионам России и бойцам, участвующим в специальной военной операции.