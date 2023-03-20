Итоги недели: инфраструктурные проекты и годовщина Крымской весны

Самарский опыт по реализации крупных проектов намерены перенимать власти других регионов, входящих в Приволжский федеральный округ.
На этой неделе губернаторы съехались в Самару на Совет ПФО. Главная тема — как улучшать деловой климат и поддерживать инвестиционную активность. За последние пять лет в нашей губернии запущен 101 инвестиционный проект, создано около 50 тысяч рабочих мест. Соседям есть что подсмотреть не только насчет создания условий для бизнеса, но и насчет инфраструктурных проектов.
Станцию метро "Театральная" в областной столице строят на средства бюджетного инфраструктурного кредита. О запуске такой меры поддержки регионов президент Владимир Путин объявил в 2021 году, и Самарская область не преминула воспользоваться возможностью, чтобы завершить первую линию подземки.
На федеральные средства — более 10 млрд рублей — прокладывают метро, а на региональные —расселяют горожан из зоны строительства. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова было изменено областное законодательство, чтобы люди получили достаточные суммы и смогли купить новое жилье. Каждую ситуацию рассматривают индивидуально. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, посетивший на днях стройку, отметил, что это совершенно верный подход.
Практически завершено возведение второго корпуса областной детской инфекционной больницы в Самаре. Уникальный коллектив медиков давно ждал, когда сможет работать в самых современных условиях, — осталось немного. Корпус уже оснастили оборудованием, пациентов начнут принимать 1 июля. Мощность больницы возрастет практически вдвое: к 120 имеющимся койкам добавят еще 100. По части "прокачки" системы здравоохранения регион показывает очень хорошие результаты. За последние пять лет у нас построили 110 новых объектов — больниц, амбулаторий, поликлиник, фельдшерских пунктов, офисов врачей общей практики.
Вклад в общественное здоровье — это еще и строительство спортобъектов. Площадки для уличных тренировок, игровые поля, ФОКи возводят по всему региону. Из крупных на очереди — футбольный манеж возле стадиона "Солидарность Самара Арена". Там в наилучших условиях смогут тренироваться в том числе ребята из академии "Крыльев Советов". А значит, основная команда будет активнее пополняться местными игроками. Спортивный характер той части Самары в перспективе "разбавят" межвузовским кампусом. Его предварительный проект Дмитрий Азаров уже защитил на федеральном уровне. На первом этапе планируется создать кампус IT-направления на 5 000 мест. Дальнейшее расширение позволит проживать на этой территории еще 3 000 студентов. Строительство кампуса планируется вести в рамках государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов и средств федерального бюджета.
Среди заметных событий общественного характера — празднование годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Впрочем, только празднованием не обошлись. Например, в Самаре практическим дополнением к концерту на площади Славы стала работа по плетению маскировочных сетей. Любой желающий мог приложить руку к этому делу. Почти 80% населения Самарской области в том или ином виде оказывает поддержку новым регионам России и бойцам, участвующим в специальной военной операции.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.