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Финансы Экономика и бизнес

УФНС России по Самарской области информирует о налогах

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В сервисе "Уплата налогов и пошлин" появились новые жизненные ситуации: "Уплата фиксированных страховых взносов" и "Уплата авансов вместо подачи уведомления".

После обновления сервиса можно безошибочно уплатить фиксированные страховые взносы досрочно для уменьшения налога по УСН или ПСН, начиная с 1 квартала 2023 года. Сервис сам заполнит нужные платежные реквизиты.

Такой вид уплаты исключит необходимость подавать заявление по ст. 78 НК РФ о направлении суммы единого налогового платежа в счет будущих платежей. Важно, чтобы к моменту наступления срока уплаты страховых взносов сальдо ЕНС было положительным.

Также с помощью обновленного сервиса можно внести очередной авансовый платеж, не сдавая уведомление о его начислении. Это предусмотренная законодательством возможность заплатить в 2023 году аванс "как раньше", не заполняя и не направляя больше никаких документов в налоговые органы. Сервис и автоматизированная система ФНС примут платеж, на его основе сформируют начисления и направят суммы в нужный бюджет.

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