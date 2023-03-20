"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил жителей Самарской области с Международным Днем клиента

В офисах обслуживания АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани прошла акция, посвященная празднованию Международного Дня клиента. Посетителей ждала подробная консультация об актуальных инициативах энергокомпании и поздравления от сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Энергетики наглядно продемонстрировали на мобильных устройствах удобство работы с личным кабинетом и дистанционными сервисами "ЭнергосбыТ Плюс", среди которых — переход на электронную квитанцию. Сервис позволяет максимально оперативно — с 1 числа каждого месяца — получать платежный документ с начислением за предыдущий месяц. При этом отказавшиеся от бумажной квитанции клиенты внесут свой вклад в сохранение лесов на нашей планете.
Также специалисты компании напомнили об акции "Весеннее обновление". Ее участниками могут стать все клиенты — физические лица, которые выполнят простые условия: достаточно с 1 марта по 30 апреля 2023 года погасить долг и оплатить текущее начисление, чтобы избавиться от пеней. Списание пеней клиент увидит в квитанции за следующий месяц.
"Для нас Международный день клиента — отличная возможность поблагодарить ответственных потребителей тепла и поделиться с ними способами экономии семейного бюджета. В этот день каждый желающий может не только получить оперативную консультацию по интересующим вопросам, но и подробнее узнать об акциях компании", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!