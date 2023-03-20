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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" поздравил жителей Самарской области с Международным Днем клиента

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В офисах обслуживания АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани прошла акция, посвященная празднованию Международного Дня клиента. Посетителей ждала подробная консультация об актуальных инициативах энергокомпании и поздравления от сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Энергетики наглядно продемонстрировали на мобильных устройствах удобство работы с личным кабинетом и дистанционными сервисами "ЭнергосбыТ Плюс", среди которых — переход на электронную квитанцию. Сервис позволяет максимально оперативно — с 1 числа каждого месяца — получать платежный документ с начислением за предыдущий месяц. При этом отказавшиеся от бумажной квитанции клиенты внесут свой вклад в сохранение лесов на нашей планете.

Также специалисты компании напомнили об акции "Весеннее обновление". Ее участниками могут стать все клиенты — физические лица, которые выполнят простые условия: достаточно с 1 марта по 30 апреля 2023 года погасить долг и оплатить текущее начисление, чтобы избавиться от пеней. Списание пеней клиент увидит в квитанции за следующий месяц.

"Для нас Международный день клиента — отличная возможность поблагодарить ответственных потребителей тепла и поделиться с ними способами экономии семейного бюджета. В этот день каждый желающий может не только получить оперативную консультацию по интересующим вопросам, но и подробнее узнать об акциях компании", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Гид потребителя

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