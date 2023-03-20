В Самарской области осудили водителя, насмерть сбившего ребенка

Нефтегорский районный суд вынес приговор автомобилисту, которого обвиняли в нарушении ПДД, приведшем к смерти ребенка. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, авария произошла 13 августа 2022 года. В ней погиб 11-летний велосипедист, ехавший по правому краю дороги. Следователи считали, что, когда водитель увидел ребенка, расстояние еще позволяло остановиться и избежать столкновения.

На суде мужчина признал вину. Его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.