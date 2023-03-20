В Самарской области осудили водителя, насмерть сбившего ребенка

Нефтегорский районный суд вынес приговор автомобилисту, которого обвиняли в нарушении ПДД, приведшем к смерти ребенка. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, авария произошла 13 августа 2022 года. В ней погиб 11-летний велосипедист, ехавший по правому краю дороги. Следователи считали, что, когда водитель увидел ребенка, расстояние еще позволяло остановиться и избежать столкновения.
На суде мужчина признал вину. Его приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.