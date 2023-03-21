В 2023 г. в Самарской области планируют обработать 4,3 тыс. га территории от клещей

В 2023 году акарицидные обработки запланированы на площади 4325,69 га, из них 1064,8 га — запланировано к обработке в лечебно-оздоровительных учреждениях (ЛОУ). Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
В ведомстве напомнили также, что в 2022 г. противоклещевые обработки были проведены на общей площади 4897,8 га (из них в ЛОУ — 1080,86 га). Это на 14,4% больше, чем в 2021 году (4282,5 га).
"В 2023 году акарицидные обработки запланированы на площади 4325,69 га, из них 1064,8 га — запланировано к обработке в ЛОУ", — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что территория Самарской области является эндемичной по инфекциям, передающимся клещами. Поэтому в целях предотвращения укусов и предупреждения заражения заболеваниями, передающимися клещами, ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.).
"В 2022 году в лечебно-профилактические учреждения области по поводу укусов клещами обратились 4698 человек, из них детей до 17 лет — 1633. Зарегистрировано 15 случаев клещевого боррелиоза и 1 случай клещевого вирусного энцефалита", — рассказали в управлении.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.