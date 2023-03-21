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Общество

В 2023 г. в Самарской области планируют обработать 4,3 тыс. га территории от клещей

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году акарицидные обработки запланированы на площади 4325,69 га, из них 1064,8 га — запланировано к обработке в лечебно-оздоровительных учреждениях (ЛОУ). Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

В ведомстве напомнили также, что в 2022 г. противоклещевые обработки были проведены на общей площади 4897,8 га (из них в ЛОУ — 1080,86 га). Это на 14,4% больше, чем в 2021 году (4282,5 га).

"В 2023 году акарицидные обработки запланированы на площади 4325,69 га, из них 1064,8 га — запланировано к обработке в ЛОУ", — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что территория Самарской области является эндемичной по инфекциям, передающимся клещами. Поэтому в целях предотвращения укусов и предупреждения заражения заболеваниями, передающимися клещами, ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.).

"В 2022 году в лечебно-профилактические учреждения области по поводу укусов клещами обратились 4698 человек, из них детей до 17 лет — 1633. Зарегистрировано 15 случаев клещевого боррелиоза и 1 случай клещевого вирусного энцефалита", — рассказали в управлении.

Гид потребителя

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