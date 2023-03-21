В Самаре из-за больного пассажира экстренно сел борт "Худжант — Жуковский"

В понедельник, 20 марта, в 21:51 экипаж самолета, следовавшего по маршруту "Худжант — Жуковский", доложил о больном пассажире на борту и запросил посадку на незапланированный аэродром Самара.

Спустя 5 минут командир воздушного судна объявил сигнал "Срочности" и запросил бригаду скорой медицинской помощи по прибытию.

В 22:17 самолет благополучно приземлился. Больной пассажир передан медикам, сообщает Аviaincident.