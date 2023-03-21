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В Самаре почти за 269 млн руб. продают активы "Института по землеустройству" Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты Суд заблокировал продажу "Рейда-1" Ирина Дьяченко повторно "упустила" "Кинап" Фирма Шаповалова выиграла торги по продаже "Рейда-1"

Девелопмент Строительство и недвижимость

В Самаре почти за 269 млн руб. продают активы "Института по землеустройству"

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на продажу выставили нежилые помещения АО "Волжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству" (ВолгоНИИгипрозем). Соответствующие объявления опубликованы в "Центре дистанционных торгов".

Продажа имущества разделена на два лота. В первый вошли по два производственных здания (находятся в залоге АО АКБ "Газбанк") и склада, мехмастерская, а также три земельных участка с разрешением на 
строительство инженерного корпуса. Объекты расположены в Промышленном районе Самары. Начальная цена лота — около 188,2 млн рублей.

Во второй лот вошел инженерно-лабораторный комплекс, расположенный на ул. Антонова-Овсеенко, 44а. Площадь здания — 3,4 тыс. кв. метров. Имущество находится в залоге АО АКБ "Газбанк". Начальная цена составляет 80,7 млн рублей.

Прием заявок стартует 27 марта и продлится до 28 апреля. Аукцион в открытой форме пройдет утром 11 мая на электронной торговой платформе ЦДТ.

22 апреля 2022 г. арбитраж возбудил производство по делу о несостоятельности ВолгоНИИгипрозем. 27 июня суд признал компанию банкротом и назначил конкурсным управляющем Татьяну Губареву.

По данным из открытых источников, АО "Волжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству" образовано 22 июля 2003 года. Основной вид деятельности компании — землеустройство.

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Последние комментарии

Игорь Алексеенко 30 января 2018 10:00 На пересечении улиц Полевой и Ленинской в Самаре может появиться гостиница

Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Иннокентий l 11 августа 2016 14:49 С 10 сентября в Самаре закрывается торговый центр "М-5"

вангую... теперь там будет сбербанк

Артем stroysamaru 09 июня 2016 20:46 Самарский ТЦ "Парк Хаус" легализует парковку в рекреационной зоне

Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой

mbbox mbbox 10 февраля 2016 17:34 "Виктор и Ко" судится из-за туфель с одним из арендаторов ТРК "Московский"

Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.

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