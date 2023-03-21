В Самаре почти за 269 млн руб. продают активы "Института по землеустройству"

В Самаре на продажу выставили нежилые помещения АО "Волжский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт по землеустройству" (ВолгоНИИгипрозем). Соответствующие объявления опубликованы в "Центре дистанционных торгов".

Продажа имущества разделена на два лота. В первый вошли по два производственных здания (находятся в залоге АО АКБ "Газбанк") и склада, мехмастерская, а также три земельных участка с разрешением на

строительство инженерного корпуса. Объекты расположены в Промышленном районе Самары. Начальная цена лота — около 188,2 млн рублей.

Во второй лот вошел инженерно-лабораторный комплекс, расположенный на ул. Антонова-Овсеенко, 44а. Площадь здания — 3,4 тыс. кв. метров. Имущество находится в залоге АО АКБ "Газбанк". Начальная цена составляет 80,7 млн рублей.

Прием заявок стартует 27 марта и продлится до 28 апреля. Аукцион в открытой форме пройдет утром 11 мая на электронной торговой платформе ЦДТ.

22 апреля 2022 г. арбитраж возбудил производство по делу о несостоятельности ВолгоНИИгипрозем. 27 июня суд признал компанию банкротом и назначил конкурсным управляющем Татьяну Губареву.