В Самаре отправили в приют собак из дома 90-летней пенсионерки

Сотрудники ветеринарного центра "ФлагманВет" забрали семь истощенных собак из дома 90-летней женщины в Самаре.

Как сообщают в стационаре "ФлагманВет", жители пос. Мехзавод сообщили о вое и лае в одном из соседних домов. Оказалось, что в аварийном частном доме на ул. Совхозной одна с собаками жила 90-летняя женщина. Когда пенсионерке стало плохо, "скорая" увезла ее в реанимацию.

Приехав на место, ловцы-спасатели поразились увиденному - в разрушающемся доме гнили мебель и ветошь, а весь пол залило водой, вероятно, из-за таявшего снега. Как выяснилось, в доме не было отопления, и зимой хозяйка согревалась благодаря собакам.

Животных вывозили два дня, сейчас все они в приюте.

По словам соседей, пенсионерку уже выписали из больницы и она находится у обнаружившихся родственников.