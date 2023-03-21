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Экология Общество

Более 16 тысяч деревьев высадили сотрудники Самаранефтегаза за год

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Роснефти" и ее дочерних предприятий за два года высадили более 18 млн деревьев. Более 16 тысяч деревьев высадили сотрудники "Самаранефтегаза" в 2022 году, проводя мероприятия по восстановлению лесов. При этом почти 1200 хвойных деревьев добавилось к "лёгким планеты" благодаря участию волонтеров предприятия в экологических акциях "Зеленая весна", "Сад Памяти" и "Кедры России". Также сотрудники предприятия взяли на контроль почти 10 гектаров зеленых насаждений, осуществляя за культурами агротехнический уход. Об этом пресс-служба "Самаранефтегаза" сообщила в Международный день лесов, 21 марта. Кроме того, в минувшем году самарские нефтяники собрали и отправили на переработку 11 300 килограммов макулатуры.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Сегодня рациональное использование лесных ресурсов является, наверное, одним из главных условий дальнейшего процветания человеческой цивилизации. Леса не только очищают воду и воздух, но также способствуют поддержанию температуры планеты и помогают поглощать углекислый газ, играя важную роль в сохранении биологического разнообразия и экосистем в целом. "Роснефть", один из крупнейших игроков на мировом рынке углеводородов, уделяет много внимания мероприятиям по сохранению лесов — в 2022 году более полусотни дочерних предприятий высадку саженцев в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском, Хабаровском, Краснодарском краях, Иркутской, Самарской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Ленинградской областях, а также в Удмуртии, Башкирии и городе Москве. Среди лидеров оказались "РН-Юганскнефтегаз", "РН-Няганьнефтегаз", "Востсибнефтегаз", "Конданефть", "РН-Уватнефтегаз", "Башнефть", "РН-Пурнефтегаз".

Также стоит отметить начало реализации масштабного лесоклиматического проекта "Роснефти" в Красноярском крае — совокупный потенциал поглощения составляет 10 млн тонн эквивалента углекислого газа. Это начинание не только внесет существенный вклад в борьбу с изменением климата, но и позволит отработать новые методики развития в России климатических проектов. Кроме того, будет сформирована необходимая нормативная база.

На особом контроле в "Роснефти" находятся мероприятия, направленные на восстановление лесных массивов земель особо охраняемых территорий, а также эколого-просветительские инициативы. Например, сотрудники Ангарского завода катализаторов и органического синтеза высадили сосны возрастом от 3 до 6 лет в пределах водоохранной зоны Ершовского залива в Иркутске, что поспособствовало восстановлению локальной экосистемы. А волонтеры Комсомольского НПЗ вместе с учениками лицея № 33 высадили молодые сосны на территории учебного заведения в Комсомольске-на-Амуре.

При этом сотрудники входящих в "Роснефть" предприятий и члены их семей участвуют в различных экологических акциях: "Зеленая весна", "День посадки леса", "Сохраним лес", выходят на субботники и занимаются очисткой береговых зон рек, водохранилищ и родников, поддерживают проект "зеленый офис", помогают ботаническим садам и зоопаркам.

Также стоит отметить, что к 2025 году "Роснефть" планирует сократить абсолютные выбросы парниковых газов на 5%, а к 2030 году — снизить выбросы метана до значения менее 0,2%, отказаться от рутинного сжигания попутного нефтяного газа и понизить удельные выбросы парниковых газов в сегменте "разведка и добыча" до уровня менее 20 кг углекислого газа на баррель добываемого нефтяного эквивалента. К 2035 году "Роснефть" планирует сократить абсолютные выбросы парниковых газов более чем на 25%. За последние 5 лет на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду компания направила около 270 млрд рублей.

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