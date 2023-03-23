В Тольятти подрядчик попал в "черный список", сорвав многомиллионную поставку в больницу №5

В Самарское УФАС обратились представители Тольяттинской горбольницы № 5 с требованием включить сведения об ООО "Мед-Плюс" в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стал сорванный обществом контракт на 12,4 млн рублей.
Контракт был заключен в конце августа 2022 года. По его условиям компания должна была поставить медицинские изделия в больницу в течение 10 дней.
"Тем не менее Общество неоднократно доставляло медицинские изделия в больницу не в полном объеме или вовсе не осуществляло их поставку, — отмечается в сообщении антимонопольщиков. — В связи с тем, что ООО "Мед-Плюс" нарушило обязательства по контракту, ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 5" приняло решение, согласно Закону о контрактной системе, отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке".
Компанию внесли в "черный список" на два года.
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Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.