В Тольятти подрядчик попал в "черный список", сорвав многомиллионную поставку в больницу №5

В Самарское УФАС обратились представители Тольяттинской горбольницы № 5 с требованием включить сведения об ООО "Мед-Плюс" в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стал сорванный обществом контракт на 12,4 млн рублей.

Контракт был заключен в конце августа 2022 года. По его условиям компания должна была поставить медицинские изделия в больницу в течение 10 дней.

"Тем не менее Общество неоднократно доставляло медицинские изделия в больницу не в полном объеме или вовсе не осуществляло их поставку, — отмечается в сообщении антимонопольщиков. — В связи с тем, что ООО "Мед-Плюс" нарушило обязательства по контракту, ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 5" приняло решение, согласно Закону о контрактной системе, отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке".

Компанию внесли в "черный список" на два года.