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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Федеральная компания "Этажи" стала региональным партнером Донстрой по реализации недвижимости

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральная компания "Этажи" стала ко-эксклюзивным партнером девелопера Донстрой по реализации помещений в столичных жилых комплексах "Остров", "Событие", "Символ", "Сердце Столицы" и клубного дома "Река". Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Фото: предоставлено компанией "Донстрой"

В Донстрой отмечают стабильно высокий интерес жителей регионов к покупке недвижимости в Москве, в прошлом году девелопер провел порядка 800 сделок с региональными покупателями. Компания "Этажи" будет оказывать услуги как раз таким клиентам, с московскими покупателями недвижимости Донстрой продолжит работать напрямую.

"Мы видим высокий интерес покупателей из регионов к нашим проектам, — говорит Анна Коробкова, директор департамента продаж компании Донстрой. — Чтобы сделать процесс покупки квартиры в наших проектах комфортным для них, мы выбрали партнером по реализации одну из крупнейших в России — федеральную компанию "Этажи". "Этажи" работают во всех регионах страны, более чем в 200 городах. Уверена, что каждый клиент сможет найти в своем городе удобный офис для получения консультации о проектах Донстрой".

Сделку можно оформить без посещения офиса продаж девелопера в Москве — с помощью цифровой платформы экосистемы недвижимости "Метр квадратный". Выпуск ЭЦП, подписание договора и оплата покупки происходят дистанционно. Услуга предоставляется с 2020 года, за это время заключено более 20 тыс. онлайн-сделок.

Также в компании отмечают, что в 2022 году самыми популярными среди региональных покупателей стали жилые комплексы "Остров" в Мнёвниковской пойме, "Символ" в Лефортово и "Событие" в Раменках.

Федеральная компания "Этажи" объединяет свыше 19 000 экспертов в сфере недвижимости, офисы компании работают более чем в 200 городах России и восьми странах мира. По количеству сделок с недвижимостью компания занимает девятое место в мире.

Донстрой — одна из ведущих девелоперских компаний Москвы. С 1994 года компания построила более 5 млн кв. м недвижимости. По данным ДОМ.РФ Донстрой входит в топ-3 рейтинга по энергоэффективному строительству жилых комплексов среди девелоперских компаний на столичном рынке недвижимости.

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