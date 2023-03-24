В Самаре 23 марта был побит температурный рекорд 2007 года

В Приволжском УГМС 23 марта зафиксировали в Самаре и области экстремально-высокую температуру воздуха.
Так, в Самаре температура воздуха днем составила 10,1 °С, перекрыв рекорд 2007 года 9,9 °С).
Кроме того, побиты рекорды 2007 года в Аглосе (11,2°С против 9,6 °С), Тольятти (10,6°С против 10,0 °С), Серноводске (8,5°С против 7,9°С) и Авангарде (11,7°С против 7,7°С).
В Большой Глушице побиты рекорды 1990 и 2007 годов (12,2 °С против 7,7°С), в Безенчуке — рекорд 2014 года (12°С против 10,3°С).
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Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.