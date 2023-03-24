В Самаре 23 марта был побит температурный рекорд 2007 года

В Приволжском УГМС 23 марта зафиксировали в Самаре и области экстремально-высокую температуру воздуха.

Так, в Самаре температура воздуха днем составила 10,1 °С, перекрыв рекорд 2007 года 9,9 °С).

Кроме того, побиты рекорды 2007 года в Аглосе (11,2°С против 9,6 °С), Тольятти (10,6°С против 10,0 °С), Серноводске (8,5°С против 7,9°С) и Авангарде (11,7°С против 7,7°С).

В Большой Глушице побиты рекорды 1990 и 2007 годов (12,2 °С против 7,7°С), в Безенчуке — рекорд 2014 года (12°С против 10,3°С).