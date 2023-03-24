В выходные в Самаре потеплеет до +16°C

Синоптики дали краткосрочный прогноз погоды в Самаре и области. В ближайшие выходные воздух прогреется до +16°C.

В пятницу днем, 24 марта, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +12…+14 °C.

В субботу, 25 числа, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +9…+14 °C.

В воскресенье в регионе существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5…10 м/с, температура воздуха ночью +2…+7 °C, дне +11…+16 °C.