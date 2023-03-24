В выходные в Самаре потеплеет до +16°C

Синоптики дали краткосрочный прогноз погоды в Самаре и области. В ближайшие выходные воздух прогреется до +16°C.
В пятницу днем, 24 марта, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +12…+14 °C.
В субботу, 25 числа, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +9…+14 °C.
В воскресенье в регионе существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5…10 м/с, температура воздуха ночью +2…+7 °C, дне +11…+16 °C.
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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.