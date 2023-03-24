Под Самарой столкнулись две легковушки, одна из них врезалась в отбойник

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В пятницу, 24 марта, в Самарской области в ДТП попал 65-летний водитель Lada Vesta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.