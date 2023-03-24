Под Самарой столкнулись две легковушки, одна из них врезалась в отбойник

В пятницу, 24 марта, в Самарской области в ДТП попал 65-летний водитель Lada Vesta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, около 8:00 на 979 км трассы М-5, начиная движение, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Lada Kalina под управлением 62-летнего мужчины. После этого автомобиль врезался в металлический отбойник
Обоим водителям потребовалась разовая медицинская помощь на месте.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!