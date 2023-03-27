Во Всемирный день театра подвели итоги фестиваля "Театральное Приволжье"

В понедельник, 27 марта, во Всемирный день театра в прямом эфире подвели итоги и назвали имена лауреатов фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".

Два часа напряженного ожидания в центральной студии Самарской области - в региональном Ресурсном центре поддержки и развития добровольчества (волонтерства) - сменилось на ликование победителей. Пять призовых мест, из них четыре - абсолютные победы: Самарская область подтвердила свои лидерские позиции в ежегодном фестивале "Театральное Приволжье".

За звание лучшего школьного и молодежного театров ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего проект, запущенный в 2019 году по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова, в этом году охватил 8700 начинающих актеров, 644 коллектива, 87 экспертов театрального искусства и более 2000 зрителей.

Самарский регион, по традиции, активно участвует в фестивале и держит высокую планку. В копилке региона - лидерство в номинациях "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок Приволжского федерального округа, а также заслуженные победы в дополнительных номинациях фестиваля "Конкурс афиш и плакатов".

В 2021 году спектакль "Шинель" по мотивам повести Н.В.Гоголя в исполнении Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУ ДО "ЦВР "Крылатый", Самара) занял первое место. Также 21-й год принес в копилку побед нашего региона первое место в номинации "Лучшая режиссерская работа" среди школьных коллективов.

В 2022 году Самарская область в конкурсе афиш и плакатов в возрастной категории от 18 до 30 лет заняла почетное второе место. Победу принесла работа Романа Козятинского из Кинеля.

Для нашего региона тема культуры особенна. С 2018 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по решению президента Владимира Путина возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Культура", и такое крупное культурное событие, как "Театральное Приволжье", находится под пристальным вниманием правительства региона. "Во многом именно культура сегодня стала мощным фактором формирования духовных скреп, связывающих наш многонациональный народ. Именно культура ведет свое нелегкое сражение за умы и сердца людей. Богатое культурное наследие нашей Родины, наши традиции и ценности служат крепкой основой для духовного единения страны", - подчеркивал Дмитрий Азаров.

Церемония подведения итогов фестиваля стала настоящим театральным праздником. Ее смотрели в прямом эфире во всех регионах ПФО. Юных актеров приветствовали именитые артисты Гоша Куценко, Анна Ардова, Федор Федотов.

Российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, певец и общественный деятель, заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко был рад приветствовать юных актеров и искренне поблагодарил Приволжский федеральный округ и все регионы за такую интереснейшую инициативу - проводить фестиваль детских и молодежных театральных коллективов.

"Мир на земле спасут любовь, искусство и добрые дела", - напутствовал юных театралов артист. "Театр - раститель душ. Идите вперед, и у вас все получится", - завершила свое поздравление с Днем театра Анна Ардова. А молодой талантливый актер Федор Федотов пожелал "искать новые формы, но при этом бережно хранить русские театральные традиции".

В эфире прозвучали первые номинации - и сразу две победы Самарского региона: победа в номинации "Лучшая режиссерская работа" среди молодежных спектаклей экспертным жюри присуждена Андрею Чепыжову, режиссеру театрального коллектива "Форма Т", за спектакль "Вдовы". Лучшей режиссерской работой среди детских постановок признана работа Виктора Михайлова, режиссера Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" из Самарской области.

Финальный этап IV сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов проходит в Год педагога и наставника, объявленный в России указом президента Российской Федерации Владимира Путина. В Самарской области участники фестиваля стали участниками более чем 20 мероприятий, направленных на совершенствование профессиональных навыков.

Юные артисты участвовали в творческих лабораториях, мастер-классах, закрытых премьерных показах, обсуждали с профессионалами эскизы будущих спектаклей и, главное, имели возможность открытого свободного диалога с мэтрами сцены.

Впервые в этом году по инициативе министерства культуры Самарской области состоялась церемония награждения победителей регионального этапа фестиваля: творческие коллективы получили специальные призы - по 50 тысяч рублей на развитие театра и новые яркие постановки. Следует отметить, что в этом сезоне в Самарской области значительно увеличилось количество участников фестиваля. Если в 2019 году в "Театральном Приволжье" было задействовано 265 человек, то в сезоне 202-2023 гг. к проекту присоединились 1062 юных актера.

Впервые в этом году организаторами фестиваля были введены новые номинации - "Лучшее музыкальное оформление" и "Лучшее художественное оформление". И вновь у Самарской области - победа. В номинации "Лучшее художественное оформление" среди детских постановок лучшим признано визуально-световое прочтение Анны Букаловой в спектакле "Слово о полку Игореве" Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек". "К сожалению, Анна не с нами в студии, но мы обязательно передадим ей все поздравления. В кукольном театре визуальный ряд значит очень много, это, можно сказать, половина успеха постановки. Победа в такой номинации - действительно признание мастерства Мы очень рады!" - поделился впечатлениями Виктор Михайлов.

Самый напряженный момент церемонии - определение победителей в номинациях "Лучший молодежный спектакль" и "Лучший детский спектакль". Каждый регион озвучивал своего претендента в прямом эфире и "турнирная таблица" менялась на глазах. Напряженная борьба за победу между Самарской областью и Республикой Татарстан развернулась в номинации "Лучший детский спектакль". С отрывом всего в восемь баллов победу одержал коллектив из Татарстана с постановкой "Волшебные сны Апуша". Заслуженное второе место досталось Самарской области и постановке "Слово о полку Игореве".

Безоговорочную победу одержала Самарская область в номинации "Лучший молодежный спектакль": с отрывом в 41 балл первое место получила постановка "Вдовы".

Победители окружного фестиваля - детская и молодежная студии - получат гранты на новые спектакли (1 место - 250 тыс. рублей, 2 место - 200 тыс. рублей, 3 место - 150 тыс. рублей), а призеры в других номинациях - индивидуальные поощрения.

Церемония закрытия Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" пройдет с 18 по 20 апреля в Пермском крае.