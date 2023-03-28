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Здравоохранение Общество

В Самаре врачи удалили пациенту онкологическую опухоль на руке, которую он принял за мозоль от лопаты

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Врачи Самарского областного клинического онкологического диспансера провели пациенту с опухолью правой кисти уникальную операцию с использованием индивидуального эндопротеза. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Пациент обратился к врачам, когда опухоль, которую он принимал за мозоль от лопаты, начала непрерывно расти.

В областном онкодиспансере после тщательного обследования пациенту поставили диагноз "хондросаркома фаланги 4 пальца правой кисти". Хондросаркома — злокачественное новообразование скелета, формирующееся из хрящевой ткани. Это наиболее распространенная онкологическая патология костей и суставов. Как отмечают специалисты, лишь в 10% случаев при злокачественных опухолях коротких костей кисти удается проводить органосохранные операции.

На помощь мужчине пришли самарские ученые и онкоортопеды. Сначала пациенту удалили пораженную опухолью фалангу и заменили ее на временный спейсер (протез). После специалисты изготовили индивидуальный эндопротез с использованием аддитивных технологий — метода послойного соединения материалов и выращивания объектов по 3D-модели. Врачи заменили временный протез на индивидуальный эндопротез — титановую фалангу с учетом всех антропометрических данных — длины, ширины и искривления кости.

В настоящее время пациент выписан из стационара, прошел курс реабилитации и продолжает жить без ограничений, ведь после операции целостность сухожилий и связок кисти, и ее функции удалось сохранить.

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