Мошенник, обманувший самарчанку, получил два года колонии

Промышленный районный суд Самары рассмотрел уголовное дело 42-летнего тольяттинца, которого обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В мае 2022 г. 57-летняя самарчанка лишилась 100 тыс. рублей. Женщине позвонили на домашний телефон, она приняла звонившего за сына и поверила его словам. Собеседник же сообщил, что стал виновником аварии, в которой другой человек получил тяжкие травмы.

Мужчина попросил 250 тыс. руб., чтобы "решить вопрос". Потерпевшая сказала, что у нее есть только 100 тысяч. Через несколько минут женщине позвонили с другого номера. Звонил якобы сотрудник правоохранительных органов, он согласился "оказать содействие" за 100 тыс. рублей. Женщина продиктовала свой адрес, и в тот же день к ней за деньгами пришел курьер.

Уже после этого самарчанка позвонила сыну и выяснила, что с ним все в порядке.

В итоге полицейские задержали подозреваемого, уже судимого за кражу и мошенничество. Мужчина не отрицал вину и рассказал, что набрал случайный номер, сначала представился сыном жертвы, а затем позвонил с другого номера и выдал себя за полицейского.

Суд приговорил тольяттинца к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей. С мужчины взыщут 100 тыс. руб. в пользу жертвы.