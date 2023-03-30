Новые солисты Самарского театра оперы и балета выйдут на сцену в знаменитой опере "Флория Тоска"

13 апреля опера Джакомо Пуччини "Флория Тоска" (16+), основанная на реальных исторических событиях 1800 года, пройдёт на сцене Самарского театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Эта великая история любви и предательства, обрамленная прекрасной музыкой итальянского композитора, вот уже более века не перестает трогать сердца людей. Спектакль настолько полюбился публике, что на сегодняшний день он является самым репертуарным в мире.
Чезаре Анджелотти, бывший консул Римской республики, бежит из тюрьмы. Художник Марио Каварадосси обещает помочь беглецу и прячет его. Начальник полиции барон Скарпиа не только желает поймать политического преступника: он мечтает расправиться с Марио и заполучить его возлюбленную — прекрасную оперную диву Флорию Тоску — для себя…
В спектакле выступят солисты, которые вошли в труппу театра в нынешнем сезоне: тенор Максим Зырянов исполнит партию Марио Каварадосси, баритон Максим Сударев — барона Скарпиа. Партию Флории Тоски исполнит заслуженная артистка Самарской области, лауреат премии "Онегин" в номинации "Примадонна" Татьяна Ларина.
За пультом — художественный руководитель и главный дирижёр театра Евгений Хохлов. Подробнее — на сайте театра.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.