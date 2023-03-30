Новые солисты Самарского театра оперы и балета выйдут на сцену в знаменитой опере "Флория Тоска"

13 апреля опера Джакомо Пуччини "Флория Тоска" (16+), основанная на реальных исторических событиях 1800 года, пройдёт на сцене Самарского театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Эта великая история любви и предательства, обрамленная прекрасной музыкой итальянского композитора, вот уже более века не перестает трогать сердца людей. Спектакль настолько полюбился публике, что на сегодняшний день он является самым репертуарным в мире.

Чезаре Анджелотти, бывший консул Римской республики, бежит из тюрьмы. Художник Марио Каварадосси обещает помочь беглецу и прячет его. Начальник полиции барон Скарпиа не только желает поймать политического преступника: он мечтает расправиться с Марио и заполучить его возлюбленную — прекрасную оперную диву Флорию Тоску — для себя…

В спектакле выступят солисты, которые вошли в труппу театра в нынешнем сезоне: тенор Максим Зырянов исполнит партию Марио Каварадосси, баритон Максим Сударев — барона Скарпиа. Партию Флории Тоски исполнит заслуженная артистка Самарской области, лауреат премии "Онегин" в номинации "Примадонна" Татьяна Ларина.

За пультом — художественный руководитель и главный дирижёр театра Евгений Хохлов. Подробнее — на сайте театра.