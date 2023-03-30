Вложиться в развитие вузов призвали крупные компании

Банки и другие организации могут начать больше вкладываться в образование. Речь о такой необходимости зашла 30 марта на форуме "Кадры для цифровой экономики". Эксперты собирались на базе ПГУТИ в Самаре, участие приняли замглавы Минцфиры РФ Максим Паршин и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Как отметил парламентарий, для государства важно глубокое погружение отрасли в подготовку кадров.

"Здесь пример Почты очень показательный. Почта открыла базовую кафедру. Сегодня непосредственно руководители ведут образовательные процессы как на площадке вуза, так и у себя. Студенты, которые учатся на этом направлении, получают не просто профессиональную ориентацию. Они четко понимают, куда они завтра придут работать. Компания понимает, кто к ним придет завтра и послезавтра, и компания, что немаловажно, вкладывается в развитие вуза", — рассказал Александр Хинштейн.

Он также отметил, что другим серьезным организациям также не мешало бы участвовать в развитии образования.

"Для нас важно, чтоб работодатель вкладывался в материально-техническую базу вуза", — сообщил парламентарий.

Речь зашла и о том, что некоторые представители бизнеса имеют возможность платить крупные суммы выпускникам и забирают лучшие кадры, позже отчитываясь о высоких показателях работы, но при этом не занимаются социально значимыми вещами вроде развития образования. Как отмечает Александр Хинштейн, возможно в этой сфере понадобится какое-то дополнительное регулирование "правил игры".