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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов: "Мы продолжим поддерживать предприятия, которые являются брендом Жигулевска"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 марта министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил динамично развивающиеся предприятия Жигулевска. Вместе с представителями региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства и работы с инвесторами глава областного минэкономразвития осмотрел производственные площадки и провел встречи с руководством кондитерской фабрики "Услада" и завода по производству алюминиевого профиля "Энерготехмаш".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Мы традиционно посещаем предприятия региона, общаемся с руководством, обсуждаем вопросы реализации инвестиционных программ, предлагаем адресные инструменты поддержки, чтобы региональные производители стабильно развивались и создавали рабочие места, — сказал Дмитрий Богданов. — В этот раз мы посетили предприятия, которые являются брендом Жигулевска, с руководителями обсудили программы развития — они есть, они серьезные и перспективные. Команда областного Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым и администрация города, конечно, всесторонне будет поддерживать эти проекты и в целом проекты регионального бизнеса".

Кондитерская фабрика "Услада" уже 25 лет стабильно работает на российском и зарубежном рынках, реализует инвестиционную программу и строит большие планы по дальнейшему развитию.

На предприятии используют натуральное отечественное сырье, отвечающее международным стандартам качества. Вафли, печенье, кексы, зефир, конфеты и фрукты в шоколаде — широкий ассортимент продукции поставляется не только в магазины Самарской области, но и по всей стране, а также за рубеж. География поставок сегодня насчитывает 11 стран: Армения, Абхазия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Беларусь и Китай.

Серьезная экспортная деятельность жигулевского предприятия была отмечена на федеральном уровне. По итогам Всероссийского конкурса "Экспортер года — 2022" "Услада" стала "Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)".

Дмитрий Богданов осмотрел производство, пообщался с работниками, а затем провел рабочую встречу с директором Татьяной Никитиной. Она поблагодарила министра за внимание и поддержку со стороны регионального правительства, а также поделилась планами по дальнейшему расширению предприятия.

Министр также оценил высокие темпы обновления завода "Энерготехмаш" — одного из крупнейших производителей алюминиевого профиля в России. В 2019 году, когда предприятие перешло под управление холдинга "Акрон", началась масштабная модернизация производственных мощностей "Энерготехмаша". Сегодня идет реконструкция производственно-бытовых помещений, готовятся к запуску новые производственные проекты.

На заводе успешно развиваются четыре направления: алюминиевое, прессовое, инструментальное и полимерное производство. Здесь трудятся 500 человек, а в ближайшие два года штат планируют увеличить еще на 90 сотрудников. Средняя заработная плата на предприятии — порядка 40 тысяч рублей. У работников прессовочного цеха она достигает 58 тысяч.

В планах предприятия — реконструировать производство и приобрести высокопроизводительную автоматическую линию мощностью 6 тыс. тонн профиля в год. Кроме того, в планах ввести систему очистки сточных вод, которая обеспечит наименьший уровень негативного воздействия производства на окружающую среду. Общий бюджет проекта составит более 600 млн рублей.

"В планах предприятия — в ближайшие 1,5-2 года увеличить производственные мощности в два раза — до 2,5 тысяч тонн алюминиевого профиля в год. Для этого мы поставим два дополнительных пресса. Сегодня мы реализовали два инвестиционных проекта совместно с Гарантийным фондом Самарской области — приобрели спектрометр для организации входного контроля и спроектировали с турецкими партнерами новую линию упаковки, которая позволит нам повысить производительность и качество, — рассказал директор завода "Энерготехмаш" Григорий Дорохин. — Кроме того, мы приобрели новый станок, необходимый нам для изготовления деталей для АВТОВАЗа. В ближайшую неделю планируем его запустить".

Гид потребителя

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