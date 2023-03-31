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Театр Культура

В Самаре проведут театральный фестиваль в честь 200-летия Александра Островского

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 1 по 27 апреля пройдет фестиваль "Театральная весна Островского". Он приурочен к 200-летию драматурга Александра Островского.

В разных театрах Самары и области пройдет спектакли по пьесам классика. Участвовать будут: СамАрт, театр "Самарская площадь", театр "Камерная сцена", театр "Мастерская", театр "Витражи", театр "Колесо", Молодежный театр (Тольятти), Сызранский драматический театр.

Александр Островский написал более 50 пьес, и все они были поставлены на сцене Малого театра. Также он разработал программу обучения для драматических классов, создал "Школу естественной и выразительной игры на сцене" и сам репетировал с актерами свои пьесы.

Фестиваль стартует 1 апреля спектаклем "Горячее сердце" (12+) театра "Камерная сцена" и завершится 27 апреля постановкой Драматического театра "Колесо" им. Народного артиста России Г. Б. Дроздова "Блажь" (12+).

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