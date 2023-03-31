В Самаре проведут театральный фестиваль в честь 200-летия Александра Островского

В Самаре с 1 по 27 апреля пройдет фестиваль "Театральная весна Островского". Он приурочен к 200-летию драматурга Александра Островского.
В разных театрах Самары и области пройдет спектакли по пьесам классика. Участвовать будут: СамАрт, театр "Самарская площадь", театр "Камерная сцена", театр "Мастерская", театр "Витражи", театр "Колесо", Молодежный театр (Тольятти), Сызранский драматический театр.
Александр Островский написал более 50 пьес, и все они были поставлены на сцене Малого театра. Также он разработал программу обучения для драматических классов, создал "Школу естественной и выразительной игры на сцене" и сам репетировал с актерами свои пьесы.
Фестиваль стартует 1 апреля спектаклем "Горячее сердце" (12+) театра "Камерная сцена" и завершится 27 апреля постановкой Драматического театра "Колесо" им. Народного артиста России Г. Б. Дроздова "Блажь" (12+).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.