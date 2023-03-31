Девелопер "Баланс Towers" приступил к созданию уникального проекта

В марте застройщик проекта жилых башен "Баланс Towers" получил разрешение на строительство и вышел на площадку.

Начали устройство буро-набивных свай, по периметру котлована на глубину 17-20 метров их установят более 300. Как сказали представители девелопера — УК "Альянс-менеджмент", работы идут в соответствии с графиком, без пауз и раскачек. При этом особо подчеркнули, что проект уникальный, поэтому расчеты, обосновывающие безопасность конструктивных решений, проведены с учетом повышенного уровня ответственности по требованиям Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ.

Это будет самое высокое жилое здание Самары и одно из самых сложных по конструктиву и основным техническим характеристикам. Будущие собственники жилья смогут уже сейчас наблюдать, как дом, в котором они собираются жить, начинает расти прямо на глазах.

Дополнительную информацию можно получить на сайте balancetowers.ru и по телефону: 8 (846) 205-51-51.