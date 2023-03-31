ТОАЗ рассказал о строительстве нового агрегата карбамида

Во Дворце культуры "Тольяттиазот" прошло открытое мероприятие "Отчет по реализации проекта "Агрегат производства карбамида № 3 ПАО "ТОАЗ" за период 2018–2023 гг.". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие организовано в рамках программы взаимодействия ПАО "ТОАЗ" с общественностью в части информирования о производственной деятельности компании. Среди участников — представители законодательных и исполнительных органов власти города и региона, общественных организаций, экологических движений и активисты города.

В ходе статус-отчета были представлены технологические и экологические аспекты работы нового производства. Так, разработчики проекта обратили внимание на значительное сокращение объема выбросов углекислого газа в атмосферу за счет использования его в качестве сырья для производства карбамида на новом агрегате.

Для снижения техногенной нагрузки будет осуществлен запуск двух новых газоулавливающих установок со степенью очистки до 94%. Это позволит снизить объем выбросов более чем на 405 тонн ежегодно. Общее количество таких установок на промплощадке возрастет до 12.

Установленное на агрегате оборудование позволит проводить очистку образующегося конденсата и использовать его повторно в качестве котловой воды. Это повысит энергоэффективность производства за счет сокращения водопотребления и водоотведения на агрегате до 400 тыс. кубометров в год.

Проект прошел государственную экологическую экспертизу. На промплощадке на постоянной основе осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, проводятся замеры уровня шума, а также обследования подземных, наземных и сточных вод. Многочисленные исследования подтвердили, что запуск нового агрегата не окажет негативного влияния на окружающую среду и будет абсолютно безопасен для здоровья сотрудников.

Александр Постнов, руководитель проекта ПАО "ТОАЗ":

— В рамках реализации проекта применяется система экологического и социального менеджмента, основанная на международных стандартах и в соответствии с лучшими практиками в области охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды. Для ее внедрения были разработаны программы мониторинга состояния почвы, качества воздуха и воды. Стоит отметить, что система социально-экологического менеджмента не заканчивается на стадии строительства, а продолжит свое функционирование и в эксплуатационной фазе проекта.

Артем Анисимов, глава Комсомольского района г. о. Тольятти:

— Публичный отчет о статусе реализации проекта по строительству нового агрегата карбамида проводится ежегодно и привлекает повышенное внимание общественности. Очень важно, что ведется реальный диалог разработчиков проекта с жителями города. Это еще раз демонстрирует информационную открытость предприятия. Благодаря системной работе по информированию населения, жители стали больше интересоваться производственной и социальной деятельностью ТОАЗа, доверять источникам информации.