Сегодня вечером начинается ремонт Южного моста в Самаре

В субботу, 1 апреля, будет дан старт ремонту моста "Южный" и путепровода в створе ул. Авроры. Первоочередные работы — фрезерование дорожного полотна.
Напомним, мост "Южный" и путепровод "Аврора" будут отремонтированы на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В апреле традиционно в дни религиозных праздников начнутся перевозки к кладбищам, а затем горожане поедут и в направлении садово-дачных массивов. Для таких организованных перевозок Южный мостовой комплекс является одной из ключевых дорог. Поэтому необходимо заблаговременно начать подготовку трассы.
Сначала, в период фрезерования, будет частичное ограничение движения: закроют 1 полосу от ул. Промышленности в направлении "из города". Вторая полоса в этом направлении движения останется свободной для проезда, как и обе полосы на въезд в город. По такому принципу продолжат работать и далее.
А когда начнется укладка асфальтобетона, схему намерены скорректировать: планируется закрывать мостовой комплекс по направлениям, попеременно: сначала на выезд из города, затем на въезд. В это время на свободном от работ направлении транспортные потоки разделят: по одной полосе — движение "в город", по другой — "из города".
Щит, информирующий жителей о работах по нацпроекту, уже установлен. Сегодня днем будут размещать необходимые дорожные знаки.
Подготовкой к фрезерованию дорожно-строительная организация намерена заняться уже сегодня ориентировочно с 21:00.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?