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Дорожное строительство Транспорт и связь

Сегодня вечером начинается ремонт Южного моста в Самаре

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 апреля, будет дан старт ремонту моста "Южный" и путепровода в створе ул. Авроры. Первоочередные работы — фрезерование дорожного полотна.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, мост "Южный" и путепровод "Аврора" будут отремонтированы на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В апреле традиционно в дни религиозных праздников начнутся перевозки к кладбищам, а затем горожане поедут и в направлении садово-дачных массивов. Для таких организованных перевозок Южный мостовой комплекс является одной из ключевых дорог. Поэтому необходимо заблаговременно начать подготовку трассы.

Сначала, в период фрезерования, будет частичное ограничение движения: закроют 1 полосу от ул. Промышленности в направлении "из города". Вторая полоса в этом направлении движения останется свободной для проезда, как и обе полосы на въезд в город. По такому принципу продолжат работать и далее.

А когда начнется укладка асфальтобетона, схему намерены скорректировать: планируется закрывать мостовой комплекс по направлениям, попеременно: сначала на выезд из города, затем на въезд. В это время на свободном от работ направлении транспортные потоки разделят: по одной полосе — движение "в город", по другой — "из города".

Щит, информирующий жителей о работах по нацпроекту, уже установлен. Сегодня днем будут размещать необходимые дорожные знаки.

Подготовкой к фрезерованию дорожно-строительная организация намерена заняться уже сегодня ориентировочно с 21:00.

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