Продажи АвтоВАЗа в марте выросли на 90%

По итогам марта 2023 г. официальными дилерами Lada в РФ было реализовано 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей, что на 89,9% выше, чем в марте 2022 г., сообщает пресс-служба компании.
Всего в первом квартале текущего года было реализовано 64 240 автомобилей всех моделей, что на 21,9% выше, чем за первые три месяца прошлого года.
Granta в марте разошлись тиражом в 16 254 единицы. Этот результат равен показателям февраля 2023 г., но на 373,5% выше, чем объем продаж модели в марте 2022 г., когда компания столкнулась с прекращением поставок компонентов от иностранных поставщиков. Также в марте было продано 2 703 внедорожника NIVA Legend (+212,1% к марту 2022 г.), а продажи NIVA Travel составили 3 721 автомобиль, что на 83,1% выше результатов марта прошлого года.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.