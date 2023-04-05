Продажи АвтоВАЗа в марте выросли на 90%

По итогам марта 2023 г. официальными дилерами Lada в РФ было реализовано 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей, что на 89,9% выше, чем в марте 2022 г., сообщает пресс-служба компании.

Всего в первом квартале текущего года было реализовано 64 240 автомобилей всех моделей, что на 21,9% выше, чем за первые три месяца прошлого года.

Granta в марте разошлись тиражом в 16 254 единицы. Этот результат равен показателям февраля 2023 г., но на 373,5% выше, чем объем продаж модели в марте 2022 г., когда компания столкнулась с прекращением поставок компонентов от иностранных поставщиков. Также в марте было продано 2 703 внедорожника NIVA Legend (+212,1% к марту 2022 г.), а продажи NIVA Travel составили 3 721 автомобиль, что на 83,1% выше результатов марта прошлого года.