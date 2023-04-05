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В Тольятти построят общеобразовательную школу на 1200 мест

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Между правительством Самарской области и ООО "ПроШкола № 60" (Группа ВЭБ.РФ) на днях было подписано концессионное соглашение на строительство школы в Автозаводском районе Тольятти на 1200 мест.

Новый объект будет построен в 14-А квартале, по ул. 40 лет Победы. Предварительная стоимость строительства составляет 1,9 млрд рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Соглашение подписано с утвержденным Правительством РФ концессионером, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования.

"Наша команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым активно развивает механизм государственно-частного партнерства. Через концессионные соглашения с инвесторами мы строим объекты, в том числе, в сфере образования. Источником финансирования здесь выступают не только частные инвестиции, но и средства федерального и областного бюджетов, - рассказал министр. - Буквально на днях мы подписали еще одну концессию на строительство новой школы в Тольятти. Это будет современный объект, оснащенный всем необходимым оборудованием, в котором будет комфортно учиться детям и работать учителям".

За последние годы работа областного правительства по привлечению федерального финансирования дает большие результаты. Для получения субсидии регион направил заявки в Министерство просвещения России для софинансирования строительства 10 школ на 11 100 ученических мест.

Одним из отобранных проектов стала школа на 1500 мест в селе Лопатино Волжского района (микрорайон Южный город). Общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд рублей. Сегодня объект готов на 72%, и уже 1 сентября новая школа примет своих первых учеников.

Строительство еще трех школ в Самарской области было утверждено на федеральном уровне в рамках "второй волны" рассмотрения региональных заявок. Соответствующие концессионные соглашения между регионом и концессионером "ПроШкола" подписаны на площадке ПМЭФ-2022.

"У нас уже есть опыт реализации объектов первой волны с вводом в 2023 году в микрорайоне Южный город. Стройка идет полным ходом. Мы уверены, что подрядчики не подведут и на новых объектах. И такими же быстрыми темпами спроектируют и начнут строить новые школы", - отметила тогда исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова.

До конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию общеобразовательные учреждения на 1100 мест в Волгаре, на 425 мест в Крутых Ключах и на 675 мест в 18 квартале Автозаводского района Тольятти. Общая стоимость строительства превышает 3,6 млрд рублей.

Кроме того, в 2023 году планируется заключить еще одно концессионное соглашение - на строительство школы на 550 мест в Октябрьском районе Самары.

"Строительство новых современных школ позволит ликвидировать потребность в ученических местах, исключить переполненность классов и обучение школьников во вторую и третью смены, улучшить условия образования детей, а также обеспечить новые комплексные жилые районы социальной инфраструктурой", - сказал Дмитрий Богданов.

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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