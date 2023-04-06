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Музеи и выставки Культура

В малом зале СОУНБ откроется историко-документальная выставка об Александре Островском

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 апреля, в 14:00 в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие историко-документальной выставки "А. Н. Островский: жизнь и театр, театр и жизнь" к 200-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"Одна из особенностей экспозиции — одновременное экспонирование дореволюционных, советских и современных российских изданий, как текстов пьес, так и научных литературоведческих и исторических исследований", — отмечается в сообщении.

Ознакомиться с материалами выставки можно будет до 28 августа.Вход свободный, 12 +

Напомним, ранее в СОУНБ открылась выставка "Драматург на все времена" (16+), приуроченная к двухсотлетию со дня рождения Александра Островского.

Кроме того, с 1 по 27 апреля в Самаре проходит фестиваль "Театральная весна Островского", также приуроченный к юбилею драматурга.

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