В САТОБ состоялась премьера проекта "Александр Невский. Ледовое побоище"

В среду, 5 апреля, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоялась премьера музыкально-литературного проекта "Александр Невский. Ледовое побоище".
В основе музыкального текста кантаты "Александр Невский" — музыка Сергея Прокофьева к одноимённому фильму Сергея Эйзенштейна, снятому в 1938 году. Исполнение кантаты сопровождалось литературными фрагментами из поэмы "Ледовое побоище" советского поэта, драматурга, военного корреспондента Константина Симонова. Во время исполнения на экране были показаны картины русских художников с изображением Александра Невского и подходящих по сюжету картин.
Соединить в одном вечере гениальную музыку Сергея Прокофьева, проникновенные строки Константина Симонова, образные картины русских живописцев — такова была идея художественного руководителя и главного дирижера Шостакович Опера Балет Евгения Хохлова.
Чтецом выступил актер Самарского драматического театра Денис Евневич. В мероприятии участвовали симфонический оркестр и хор театра (хормейстер — Максим Пожидаев), а также солистка оперной трупы Анастасия Вечёркина.
Первыми зрителями стали, в том числе, семьи военнослужащих — участников специальной военной операции.
Евгений Хохлов: "Я давно мечтал исполнить кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский" с нашим оркестром и хором, но мне хотелось показать это монументальное произведение как театральное представление. Поэма Константина Симонова "Ледовое побоище" идеально подошла — по времени, по духу, по эмоциям. Это наш вклад, как артистов, реакция на вызовы времени, на те испытания, которые сейчас переживает наша страна".
Денис Евневич: "Идея потрясающая. Когда мне предложили участие и назвали две фамилии — Симонов и Прокофьев, я, не думая, не зная ничего, сразу сказал — да, да и еще раз да! Мне хочется, чтобы это событие для самарской культуры стало историческим, чтобы таких проектов стало больше, они нужны людям".
Министр культуры Самарской области Ирина Калягина: "Я поздравляю коллектив театра и Евгения Хохлова, который был инициатором идеи и собрал творческую команду, сумевшую воплотить этот эмоциональный и воодушевляющий проект в жизнь. Благодаря таким проектам мы можем приобщать нашу молодежь к великим событиям русской истории".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.