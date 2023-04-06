В САТОБ состоялась премьера проекта "Александр Невский. Ледовое побоище"

В среду, 5 апреля, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоялась премьера музыкально-литературного проекта "Александр Невский. Ледовое побоище".

В основе музыкального текста кантаты "Александр Невский" — музыка Сергея Прокофьева к одноимённому фильму Сергея Эйзенштейна, снятому в 1938 году. Исполнение кантаты сопровождалось литературными фрагментами из поэмы "Ледовое побоище" советского поэта, драматурга, военного корреспондента Константина Симонова. Во время исполнения на экране были показаны картины русских художников с изображением Александра Невского и подходящих по сюжету картин.

Соединить в одном вечере гениальную музыку Сергея Прокофьева, проникновенные строки Константина Симонова, образные картины русских живописцев — такова была идея художественного руководителя и главного дирижера Шостакович Опера Балет Евгения Хохлова.

Чтецом выступил актер Самарского драматического театра Денис Евневич. В мероприятии участвовали симфонический оркестр и хор театра (хормейстер — Максим Пожидаев), а также солистка оперной трупы Анастасия Вечёркина.

Первыми зрителями стали, в том числе, семьи военнослужащих — участников специальной военной операции.

Евгений Хохлов: "Я давно мечтал исполнить кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский" с нашим оркестром и хором, но мне хотелось показать это монументальное произведение как театральное представление. Поэма Константина Симонова "Ледовое побоище" идеально подошла — по времени, по духу, по эмоциям. Это наш вклад, как артистов, реакция на вызовы времени, на те испытания, которые сейчас переживает наша страна".

Денис Евневич: "Идея потрясающая. Когда мне предложили участие и назвали две фамилии — Симонов и Прокофьев, я, не думая, не зная ничего, сразу сказал — да, да и еще раз да! Мне хочется, чтобы это событие для самарской культуры стало историческим, чтобы таких проектов стало больше, они нужны людям".

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина: "Я поздравляю коллектив театра и Евгения Хохлова, который был инициатором идеи и собрал творческую команду, сумевшую воплотить этот эмоциональный и воодушевляющий проект в жизнь. Благодаря таким проектам мы можем приобщать нашу молодежь к великим событиям русской истории".