19 и 20 апреля на сцене Самарского театра оперы и балета покажут "Лебединое озеро" Петра Чайковского (6+). Об этом сообщает пресс-служба театра.
"Лебединое озеро" — один из самых часто исполняемых балетов, настоящий символ балетного искусства. Если вы никогда раньше не были в театре оперы и балета, то теперь самое время, чтобы посмотреть этот действительно культовый спектакль со знакомой и прекрасной музыкой Петра Чайковского. Билеты доступны по Пушкинской карте.
В балете показаны два мира — реальный и фантастический, между которыми, однако, нет непереходимой грани. Королева лебедей Одетта, заколдованная злым волшебником, томится в неволе и только по ночам ей дозволено принимать свой настоящий облик юной красавицы. Увидев ее однажды, принц Зигфрид влюбляется в нее, но невольно нарушает клятву верности, и Одетта должна погибнуть, если Зигфрид не спасет ее.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.