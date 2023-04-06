19 и 20 апреля на сцене Самарского театра оперы и балета покажут "Лебединое озеро" Петра Чайковского (6+). Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Лебединое озеро" — один из самых часто исполняемых балетов, настоящий символ балетного искусства. Если вы никогда раньше не были в театре оперы и балета, то теперь самое время, чтобы посмотреть этот действительно культовый спектакль со знакомой и прекрасной музыкой Петра Чайковского. Билеты доступны по Пушкинской карте.

В балете показаны два мира — реальный и фантастический, между которыми, однако, нет непереходимой грани. Королева лебедей Одетта, заколдованная злым волшебником, томится в неволе и только по ночам ей дозволено принимать свой настоящий облик юной красавицы. Увидев ее однажды, принц Зигфрид влюбляется в нее, но невольно нарушает клятву верности, и Одетта должна погибнуть, если Зигфрид не спасет ее.