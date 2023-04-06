Предприниматели Самарской области смогут принять участие в конкурсе российских брендов

Заявки на участие уже принимаются. Цель конкурса — поддержать развитие перспективных российских брендов в каждом регионе страны. Конкурс проводится в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

На заседании наблюдательного совета Агентства в феврале этого года Президент России Владимир Путин призвал выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов. Глава государства тогда отмечал, что это поможет российским компаниям увеличить объемы производства и сбыта продукции, а также выйти на федеральный уровень.

"Все мы знаем примеры, когда качественный товар не может добраться до потребителя просто потому, что не имеет достаточной узнаваемости. И наоборот: красивая обертка зачастую помогает, мягко говоря, не особо полезным товарам попасть на полку. Именно поэтому не стоит недооценивать важность бренда. А сейчас, когда на рынке появились свободные ниши, особенно важно поддержать наши отечественные бренды", — заявил директор специальных проектов операционного блока АСИ Михаил Хомич.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на крауд-платформе идея.росконгресс.рф по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии, а также креативные индустрии.

В Самарской области активно создаются и развиваются региональные бренды в разных отраслях экономики. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова, в регионе созданы все необходимые условия для стабильной работы местных производств, действует широкий спектр инструментов поддержки. Каждый производитель может обратиться в центр "Мой бизнес" и получить актуальную для себя услугу.

"На уровне региона мы всесторонне поддерживаем наших производителей, выпускающих качественную продукцию с самарской душой. Это наши бренды, которыми мы гордимся и активно помогаем им с продвижением: устраиваем ярмарки, организуем участие в отраслевых выставках, международных бизнес-миссиях, рассказываем о ярких результатах региональных производств в СМИ. Безусловно, Самарской области есть, что представить на федеральном конкурсе", — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участниками конкурса могут стать предприниматели — представители малого и среднего бизнеса, — чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства, а также чьи товары уже высоко оценены потребителями.

От каждого субъекта конкурсное жюри определит до пяти брендов-победителей. Кроме того, будут выбраны пять федеральных победителей конкурса, которые будут отмечены высшим руководством страны на очном мероприятии форума в июне этого года. Также жюри отметит регионы с лучшими наборами мер поддержки брендов.

Бренды-победители смогут продвинуть свои товары на маркетплейсах и торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса. Среди них — Фонд Росконгресс, Wildberries, OZON, АНО "Диалог", ФЦК, "Почта России", Роскачество, АНО "Национальные приоритеты" и другие.