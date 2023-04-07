16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинцев приглашают высадить 2,5 тыс. сосен в "Эко-Парке" На Самарской Луке введен противопожарный режим У нацпарка "Самарская Лука" появилось мобильное приложение Стало известно, кто очистит земли нацпарка "Самарская Лука" от спиртовой барды В Волгаре планируют расчистить озера

Экология Общество

На Самарской Луке введен противопожарный режим

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 4 апреля на территории национального парка "Самарская Лука" был введен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ накануне подписал директор нацпарка Евгений Березкин.

В этот период на территории помимо действующих контрольно-пропускных пунктов будут работать мобильные группы контроля соблюдения ограничений особого противопожарного режима и иных правил посещения.

График патрулирования будет зависеть от класса пожарной опасности и погодных условий. При самых высоких, 4 и 5 классах, пожароопасности выдача разрешений на посещение национального парка "Самарская Лука" может быть приостановлена.

Напоминаем, что костры на территории национального парка можно разводить только на рекреационных участках, в специально оборудованных для этого местах.

За несоблюдение вышеперечисленных правил нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа. Срок завершение противопожарного режима - 15 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30