На Самарской Луке введен противопожарный режим

С 4 апреля на территории национального парка "Самарская Лука" был введен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ накануне подписал директор нацпарка Евгений Березкин.

В этот период на территории помимо действующих контрольно-пропускных пунктов будут работать мобильные группы контроля соблюдения ограничений особого противопожарного режима и иных правил посещения.

График патрулирования будет зависеть от класса пожарной опасности и погодных условий. При самых высоких, 4 и 5 классах, пожароопасности выдача разрешений на посещение национального парка "Самарская Лука" может быть приостановлена.

Напоминаем, что костры на территории национального парка можно разводить только на рекреационных участках, в специально оборудованных для этого местах.

За несоблюдение вышеперечисленных правил нарушителям грозит административное наказание в виде штрафа. Срок завершение противопожарного режима - 15 октября.