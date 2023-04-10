В департаменте образования Самары прокомментировали инцидент с ножевым ранением в школе

Руководитель департамента образования администрации Самары Ирина Коковина прокомментировала инцидент в школе № 91.

"Сегодня в школе Куйбышевского района учащийся нанес ранение перочинным ножом своему однокласснику. Пострадавший ребенок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь. Руководитель учреждения оперативно вызвал "скорую помощь" и полицию. Приехавшие медики доставили ребенка в больницу. Мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку", — сказала чиновница.

Напомним, по неофициальной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и в плохом настроении. Он начал конфликт с другим учеником. В итоге нанес ему два ножевых ранения в спину и одно в шею.