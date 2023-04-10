В департаменте образования Самары прокомментировали инцидент с ножевым ранением в школе

Руководитель департамента образования администрации Самары Ирина Коковина прокомментировала инцидент в школе № 91.
"Сегодня в школе Куйбышевского района учащийся нанес ранение перочинным ножом своему однокласснику. Пострадавший ребенок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь. Руководитель учреждения оперативно вызвал "скорую помощь" и полицию. Приехавшие медики доставили ребенка в больницу. Мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку", — сказала чиновница.
Напомним, по неофициальной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и в плохом настроении. Он начал конфликт с другим учеником. В итоге нанес ему два ножевых ранения в спину и одно в шею.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!