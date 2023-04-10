Волжский светотехнический завод "Луч" наращивает объем продаж в Самарской области

Предприятия Самарской области уверенно развиваются с господдержкой. Волжский светотехнический завод Луч работает в Тольятти более 14 лет. На предприятии выпускают профессиональное энергосберегающее светотехническое оборудование. Это оборудование для освещения улиц, промышленных предприятий, школ, больниц, складов, стадионов, горнолыжных трасс.

В пандемию на предприятии запустили новое производство рециркуляторов воздуха, которые обеззараживают воздух на предприятиях и в общественном транспорте в периоды распространения вирусных инфекций. В этом заводу помог льготный займ в размере 20 млн рублей от регионального Фонда развития промышленности. Рециркуляторы тольяттинского завода получили удостоверение Росздравнадзора как медицинские приборы.

"Срок окончания действия льготного займа пришелся на начало СВО, когда все банки приостановили кредитные линии, поставщики убрали отсрочки, а покупатели перестали предоставлять предоплату. Тогда мы обратились к министру экономического развития Дмитрию Богданову за помощью в сложившейся ситуации, — рассказал генеральный директор завода "Луч" Константин Лазарев. — Нам одобрили льготный займ ГФСО на пополнение оборотных средств и погашение первого займа. После стабилизации ситуации, мы в кратчайшие сроки его погасили. Но это показатель того, как власти относятся к бизнесу и его проблемам. У нас прямой диалог с министром, с губернатором Дмитрием Азаровым. Все вопросы слышатся и не остаются без ответов", — добавил Константин Лазарев.

Как отметил генеральный директор завода "Луч" Константин Лазарев, в пандемию на предприятии не сократили ни одного сотрудника, а, наоборот, увеличили штат. Сегодня здесь трудится более 200 человек.

Мощности производства способны выпускать до 70 000 изделий в месяц. Предприятие сотрудничает с поставщиками из России и дружественных стран — это позволяет минимизировать риски нехватки комплектующих.

"С поддержкой министра в прошлом году мы попали в список системообразующих предприятий региона, благодаря чему стали более заметными внутри региона", — отметил генеральный директор предприятия.

Вместе с узнаваемостью растут и продажи компании на региональном рынке. Если в 2018 году объем реализации продукции в Самарской области составлял лишь 2%, то по итогам 2022 года этот показатель вырос до 17%. Предприятие является резидентом технопарка "Жигулевская долина", активно использует инфраструктуру и возможности площадки, в том числе — кооперацию с другими резидентами.