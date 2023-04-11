В Тольятти откроется выставка "Керамика. Хрупкое искусство"

Во вторник, 12 апреля, в 16:00 в Тольяттинском краеведческом музее (б-р Ленина, 22) состоится открытие выставки "Керамика. Хрупкое искусство", на которой будут представлены произведения декоративно-прикладного искусства из фондов Художественной школы имени Марка Шагала. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Все творческие работы, представленные на выставке, выполнены учащимися школы в технике керамики, под руководством замечательного преподавателя школы Ирины Владиленовны Замулы.

Учащиеся вместе с педагогами погружаются в тысячелетнюю историю развития керамики, изучают возможности материала, оттачивают свое мастерство, ищут свой индивидуальный почерк и воплощают свои творческие замыслы. Каждая детская работа — уникальна и неповторима: пластические формы, цветовые вибрации и богатство декоративных эффектов определяют высокое художественное качество работ. Произведения юных мастеров посредством формы и цвета повествуют своему зрителю самые разнообразные сюжеты: бытовые, сказочные, фантазийные, исторические, фольклорные и литературные. Перед нами предстают образы солдат времен Отечественной войны 1812 года, хоровод девушек в русских народных костюмах, фольклорные образы разных народов, бытовые сценки и зарисовки. Зритель сможет познакомиться с авторской интерпретацией таких литературных произведений, как "Алые паруса" А. Грина, "Снежная королева" Г. Х. Андерсена, "Волшебник Изумрудного города" А. Волкова и др.

На выставке визуализация познакомит зрителей с особенностями техники, с этапами создания керамических произведений. Также гости выставки смогут на практике познакомиться с приемами лепки и росписи керамики в рамках авторских мастер-классов преподавателей Художественной школы имени Марка Шагала (расписание мастер-классов будет опубликовано дополнительно).

Выставка будет работать с 12 апреля по 3 июля 2023 г. Тел. 48-55-62. Билеты: 80 руб./чел.