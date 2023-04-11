ВТБ поддержал открытие спортивно-исторического музея "Динамо"

Музей "Динамо", в котором 100-летняя история спортивного Общества "Динамо" тесно переплетается с историей нашей страны, откроется для посетителей 21 апреля на территории Петровского парка в Москве. Проект, формирующий образ современного музея нового типа, создан при поддержке банка ВТБ.

Этапы становления и развития Общества "Динамо" представлены в музее в формате текстов, хроники, мультимедийных инсталляций, редких документов и экспонатов — многие из них представлены широкой публике впервые. Все его зоны и повествование связаны единой драматургией, построенной на комбинации документальных свидетельств с художественными приемами театра и кино и новейшими мультимедийными форматами.

Высокотехнологичная экспозиция музея состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых раскрывает различные аспекты истории и жизни спортивного Общества "Динамо": Хронология — где собраны хроника и экспонаты; "Лица Динамо" — серия инсталляций с интерактивным рассказом о 30 действующих лицах истории Общества, "Стадион" — масштабный анимированный макет, где можно узнать об эволюции стадиона "Динамо" и вкладе Общества в развитие спортивной архитектуры; "Зал славы" — впечатляющий блеском главных трофеев Общества; "Стань динамовцем" — игровой квест, где можно испытать себя и больше узнать о ценностях Общества "Динамо".

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: "ВТБ неизменно поддерживает спорт в России. Наше многолетнее сотрудничество с Обществом "Динамо" сфокусировано на решении значительного объема задач, в числе которых поддержка спортивных команд, реализация инвестиционных проектов по развитию спортивной инфраструктуры, популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Работа с Обществом "Динамо" — часть программы банка ВТБ "Спортивная страна", а музей "Динамо" — еще одна современная спортивная и культурная точка притяжения, созданная ВТБ".

Председатель Общества "Динамо" Анатолий Гулевский: "Общество "Динамо" — спортивная организация с богатейшей историей. Многие имена известны на весь мир. Яшин, Тихонов, Мальцев, Веденин, Карелин, Попов, Гамова… Нам есть о чем рассказать. В последние годы просветительская деятельность ведется очень активно: выходят книги, фильмы, много информации на сайте и в журнале "Динамо". Теперь история "Динамо" представлена и в музее — это самый наглядный и интересный вариант. Здесь к истории можно реально прикоснуться, увидеть настоящую форму спортсменов прошлых лет, их медали, кубки. Благодарен создателям музея за креатив и бережное отношение к нашим архивам. Мы будем работать над тем, чтобы в "Динамо" росли новые яркие личности, достойные быть вписанными в историю. Таким образом, экспозиция музея постоянно будет пополняться".

Генеральный директор Музея "Динамо" Наталья Малинова: "Это поистине знаковое событие: история Общества "Динамо", этой крупнейшей общественно-государственной спортивной организации, станет максимально доступна москвичам и гостям столицы. Здесь можно будет узнать о культивировании видов спорта, развитие которых невозможно сегодня представить без "Динамо", о его людях — создателях, тренерах, спортсменах и спортивных династиях. Музей поможет сохранить и приумножить память о славных победах "Динамо", станет источником вдохновения для будущих поколений спортсменов, динамовских болельщиков и широкой городской аудитории, увлеченной спортом как неотъемлемой частью современной культуры".

В Музее Динамо посетителей ждёт:

200 оригинальных экспонатов: архивные и уставные документы, награды и личные вещи спортсменов, афиши соревнований и вырезки из газет.

Уникальная Медиатека музея, где собрано более 200 статей о том, как формировалась инфраструктура Общества, его идентичность и дизайн, и какой след спортсмены Общества оставили в истории мирового спорта.

Документальная аудиопьеса, написанная специально для музея на основе архивных воспоминаний: сопровождать зрителя по повествованию будет династия динамовцев — представители разных поколений, объединенных едиными ценностями, выступят рассказчиками и проводниками по истории "Динамо".

Зрелищные мультимедиа-коридоры, погружающие зрителя в повествование.

Атмосферное кафе, выполненное в советском стиле, с панорамными окнами, откуда открывается живописный вид на парк. В меню представлен большой выбор блюд советской эпохи в современной интерпретации.

Сувенирный магазин, в ассортименте которого представлены оригинальные сувениры, созданные по мотивам экспозиции, издания на спортивную тематику, несколько линеек от Клубов "Динамо".

Музей создан при участии ВФСО Динамо, предоставившего уникальные экспонаты и материалы, футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Москва, команды ВТБ Арена и Банка ВТБ, оказавшего проекту финансовую и управленческую поддержку.