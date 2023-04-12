На торги выставлены компенсационные участки "Солнечной долины" за полмиллиарда

В рамках банкротства ООО "Солнечная долина" на торги выставлены два участка общей площадью 1,2 млн кв. м в Волжском районе.
Напомним, участки на 524 тысячи и 689 тыс. кв. м у пос. Петра-Дубрава компания получила в 2013 г. за достройку домов коттеджного поселка "Дубрава", который начала возводить ИСК "Волга-Групп". "Солнечная долина" выиграла государственный конкурс и обязалась помочь 280 дольщикам и построить 291 дом.
Но с 2015 г. стройка "Дубравы" снова заморозилась. Параллельно компания собирала деньги с новых дольщиков на строительство других домов. В результате директора фирмы судили за мошенничество, а "Солнечная долина" была признана банкротом.
В 2019 г. администрация Волжского района развернула кампанию по возврату подаренной земли, но проиграла во всех инстанциях. Теперь участкам ищут нового хозяина через торги: меньшая площадка оценена в 223,8 млн руб., большая - в 294,4 млн рублей. Последняя находится в залоге у нескольких банков. Итоги аукциона подведут 26 мая.
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))