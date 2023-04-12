На торги выставлены компенсационные участки "Солнечной долины" за полмиллиарда

В рамках банкротства ООО "Солнечная долина" на торги выставлены два участка общей площадью 1,2 млн кв. м в Волжском районе.

Напомним, участки на 524 тысячи и 689 тыс. кв. м у пос. Петра-Дубрава компания получила в 2013 г. за достройку домов коттеджного поселка "Дубрава", который начала возводить ИСК "Волга-Групп". "Солнечная долина" выиграла государственный конкурс и обязалась помочь 280 дольщикам и построить 291 дом.

Но с 2015 г. стройка "Дубравы" снова заморозилась. Параллельно компания собирала деньги с новых дольщиков на строительство других домов. В результате директора фирмы судили за мошенничество, а "Солнечная долина" была признана банкротом.

В 2019 г. администрация Волжского района развернула кампанию по возврату подаренной земли, но проиграла во всех инстанциях. Теперь участкам ищут нового хозяина через торги: меньшая площадка оценена в 223,8 млн руб., большая - в 294,4 млн рублей. Последняя находится в залоге у нескольких банков. Итоги аукциона подведут 26 мая.