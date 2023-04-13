В самарском театре драмы 14 и 15 апреля пройдет премьера семейного спектакля "Мюнхгаузен" по мотивам рассказов Готфрида Бюргера. Автор инсценировки и режиссер спектакля — Наталья Слащёва (Санкт-Петербург). Об этом сообщает пресс-служба театра.
Постановка рекомендована для семейного просмотра. Возрастной ценз 12+. Можно сказать, что эту премьеру самарская драма сделала по многочисленным просьбам родителей, педагогов, которые очень хотят ходить в театр со своими детьми.
"Вишнёвое дерево на голове у оленя, волк наизнанку, шестилапый заяц, разгон облаков — эти и другие подвиги вы обязательно увидите в спектакле "Мюнхгаузен". Честное слово! Слово барона! Но! То, как, почему и кто их для вас разыграет, мы оставим в секрете. Приходите на наш спектакль и вам захочется жить так, чтобы было что вспомнить. Ведь именно так и жил сам барон Мюнхгаузен!" — так говорит о своем самарском детище режиссер-постановщик.
У Натальи Слащёвой богатый опыт постановок спектаклей для детей и родителей. Она закончила Белорусскую академию искусств по специальности "Режиссер театра кукол". Сегодня её спектакли идут в театрах России и Беларуси. Наталья работает и как актриса: снимается в кино, принимает участие в спектаклях Большого театра кукол (Санкт-Петербург), Могилевского областного театра кукол, театра "Karlsson Haus" (Санкт-Петербург). Участвует в режиссёрских лабораториях и читках. Участница первой Международной лаборатории фигуративного театра.
На сцене Наталья Слащёва объединила три возраста барона Мюнхгаузена и его супруги Марты. Зрители смогут наблюдать жизнь Мюнхгаузена в молодом возрасте, когда он только женился. Затем увидят барона, переживающего кризис средних лет, и посмотрят на отношения великого выдумщика в старости.
"В декорациях спектакля использованы сочетания цирковых цветов, которые были на уличных афишах XX века, — художник-постановщик спектакля Виктор Клочко рассказал о том, зачем в постановке цирковой шатер, и почему герои входят и выходят через холодильник. — Это время массовых зрелищ, когда люди, чтобы увидеть нечто феерическое и масштабное, ходили на представления, устраиваемые под шатром. У нас на сцене тоже есть шатер — некий цирковой купол, где и происходит действие спектакля. Что же касается мебели на сцене, то наличие кровати, шкафа, стола, плиты, холодильника тоже ведь говорит о мире человека. Мы создаем уют в доме, чтобы туда хотелось возвращаться. И в то же время мебель и техника как якорь, не дают двигаться дальше. И чтобы хоть как-то разнообразить жизнь, многие воображают, как бы было прекрасно использовать вещи не по их назначению — заходить и выходить через холодильник, говорить не по телефону, а по ботинку. Человек не может себе этого позволить, а Мюнхгаузен — может. В его мире сложное становится простым и обретает иной смысл. История барона Мюнхгаузена — это история не простого человека, а героя, который всегда проверяет реальность на прочность и старается продавить ее на прочность. Насколько это у него получается решать зрителю по ту сторону шатра…сцены".
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.