В самарском театре драмы 14 и 15 апреля пройдет премьера семейного спектакля "Мюнхгаузен" по мотивам рассказов Готфрида Бюргера. Автор инсценировки и режиссер спектакля — Наталья Слащёва (Санкт-Петербург). Об этом сообщает пресс-служба театра.

Постановка рекомендована для семейного просмотра. Возрастной ценз 12+. Можно сказать, что эту премьеру самарская драма сделала по многочисленным просьбам родителей, педагогов, которые очень хотят ходить в театр со своими детьми.

"Вишнёвое дерево на голове у оленя, волк наизнанку, шестилапый заяц, разгон облаков — эти и другие подвиги вы обязательно увидите в спектакле "Мюнхгаузен". Честное слово! Слово барона! Но! То, как, почему и кто их для вас разыграет, мы оставим в секрете. Приходите на наш спектакль и вам захочется жить так, чтобы было что вспомнить. Ведь именно так и жил сам барон Мюнхгаузен!" — так говорит о своем самарском детище режиссер-постановщик.

У Натальи Слащёвой богатый опыт постановок спектаклей для детей и родителей. Она закончила Белорусскую академию искусств по специальности "Режиссер театра кукол". Сегодня её спектакли идут в театрах России и Беларуси. Наталья работает и как актриса: снимается в кино, принимает участие в спектаклях Большого театра кукол (Санкт-Петербург), Могилевского областного театра кукол, театра "Karlsson Haus" (Санкт-Петербург). Участвует в режиссёрских лабораториях и читках. Участница первой Международной лаборатории фигуративного театра.

На сцене Наталья Слащёва объединила три возраста барона Мюнхгаузена и его супруги Марты. Зрители смогут наблюдать жизнь Мюнхгаузена в молодом возрасте, когда он только женился. Затем увидят барона, переживающего кризис средних лет, и посмотрят на отношения великого выдумщика в старости.

"В декорациях спектакля использованы сочетания цирковых цветов, которые были на уличных афишах XX века, — художник-постановщик спектакля Виктор Клочко рассказал о том, зачем в постановке цирковой шатер, и почему герои входят и выходят через холодильник. — Это время массовых зрелищ, когда люди, чтобы увидеть нечто феерическое и масштабное, ходили на представления, устраиваемые под шатром. У нас на сцене тоже есть шатер — некий цирковой купол, где и происходит действие спектакля. Что же касается мебели на сцене, то наличие кровати, шкафа, стола, плиты, холодильника тоже ведь говорит о мире человека. Мы создаем уют в доме, чтобы туда хотелось возвращаться. И в то же время мебель и техника как якорь, не дают двигаться дальше. И чтобы хоть как-то разнообразить жизнь, многие воображают, как бы было прекрасно использовать вещи не по их назначению — заходить и выходить через холодильник, говорить не по телефону, а по ботинку. Человек не может себе этого позволить, а Мюнхгаузен — может. В его мире сложное становится простым и обретает иной смысл. История барона Мюнхгаузена — это история не простого человека, а героя, который всегда проверяет реальность на прочность и старается продавить ее на прочность. Насколько это у него получается решать зрителю по ту сторону шатра…сцены".

Продолжительность спектакля 1 час 40 минут.